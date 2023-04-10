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Обзор спортивных побед казахстанского спорта за неделю

Арайлым Мұрат
10 Апреля 2023, 07:05
Обзор спортивных побед казахстанского спорта за неделю Фото: olympic.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Уходящая неделя выдалась плодотворной для казахстанских спортсменов. Копилка нашей страны пополнилась медалями, а наши спортсмены ещё раз продемонстрировали всему миру боевой спортивный дух, сдержанность и физическую подготовку. Корреспондент МИА «Казинформ» расскажет о спортивных победах, которых добились наши спортсмены на минувшей неделе.

«Бронза» Алана Курмангалиева

Имя юного теннисиста Алана Курмангалиева всё чаще появляется в средствах массовой информации. На этот раз он завоевал «бронзу» турнира по настольному теннису в Польше. Алан Курмангалиев стал третьим в возрастной категории до 17 лет. В его активе шесть побед над соперниками из Гонконга, Перу, Финляндии, Китая, Узбекистана, Японии и одно поражение от Чан Ю-Ана из Тайбэя. В Польше Алан завоевал уже свою 23-ю международную медаль: 10 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых.

Казахстан на первом месте по общему числу медалей на юношеском ЧМ по тяжелой атлетике

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Фото: facebook.com/Асхат Оралов

Ещё однапобеда юниоров – сразу 10 медалей казахстанских тяжелоатлетов на юношеском чемпионате мира. Спортсмены завоевали 7 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую медали. Чемпионат проходил в Албании. Таким образом, Казахстан занял 1 место по общему числу медалей. Медали высшей пробы завоевали Ерасыл Саулебеков, выступающий в весе до 73 килограммов, и Никита Абдрахманов, которому не было равных в весе до 102 килограммов. Оба спортсмена выиграли «золото» в рывке, толчке и в сумме двоеборья. Серебряные награды на счету Нурдоса Сабыра (до 89 кг) и Таисии Алексеевой (до 64 кг).

Бибисара Асаубаева – вторая на Гран-при ФИДЕ в Индии

Спортивное событие, за которым следили не только казахстанцы, но и все мировое сообщество – гран-при ФИДЕ в Индии. По итогам 11-го тура женского этапа Гран-при ФИДЕ двукратная чемпионка мира по шахматам Бибисара Асаубаева завершила турнир в числе первой тройки призёров.

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Фото: fide.com

Казахстанка разделила места с 1-го по 3-е с российской шахматисткой Александрой Горячкиной и китаянкой Чжу Цзиньэр.

«Это был один из самых тяжелых турниров в моей жизни. Из-за проблем до начала турнира мне пришлось сыграть 8 партий подряд без выходных. Первый раз держала мусульманский пост во время турнира. И ещё, к сожалению, заболела в середине. Итогами я довольна: 1. делёж 1-3 места (второе место по дополнительным показателям); 2. Второй балл мужского гроссмейстера; 3. +24 пункта рейтинга Elo. Турнир прошёл для меня интересно, не обошлось без пары упущений в позициях с большим перевесом… Но, как говорится: есть над чем работать», – сообщила Бибисара Асаубаева в Instagram, добавив, что следующий турнир начнётся уже совсем скоро в Астане.

Отметим, что в рамках чемпионата мира по шахматам, который проходит в Астане, состоится встреча женских сборных Казахстана и мира. Женская сборная Казахстана и мира встретятся 17-18 апреля по рапиду, 19 апреля – по блицу. Каждая сборная выделяет по 8 шахматисток. Четыре из них до 20 лет, 18 лет, 16 и 14 лет. Каждая сыграет с соперницей в соответствии с возрастной категорией. Честь нашей страны будут защищать Жансая Абдумалик, Динара Садуакасова, Бибисара Асаубаева, Меруерт Камалиденова, Лия Курмангалиева, Ксения Балабаева, Алуа Нурманова и Зарина Нургалиева.

Гонщик «Астаны» Марк Кавендиш стал третьим на гонке «Шелдепрайс»

Гонщик велокоманды Astana Qazaqstan Team Марк Кавендиш финишировал третьим на 111-й классической гонке «Шелдепрайс» – старейшей однодневной гонке в бельгийском регионе Фландрия. После «Шелдепрайс» Кавендиш отправится в Италию, где примет участие в «Джиро ди Сичилия» (11 – 14 апреля).

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Фото: olympic.kz

Чемпион Британии сумел выйти вперед на финишной прямой, но на заключительных пятидесяти метрах уступил лидерство победителю гонки Ясперу Филипсену и занявшему второе место Сэму Велсфорду.

«Я последовал за ускорением Эдварда Тёнса, но затем пришлось побороться за позицию с Диланом Груневегеном, так что я выехал под ветер слишком рано, где-то за 450 метров до финиша. Было еще слишком далеко, потому что я планировал начать спринт за 250 метров до финиша. Ну, а затем вперед вышел Яспер, и его скорость была слишком высокой.

Все ребята знали, что им нужно все время держать позицию впереди, особенно в финале, который мог быть опасным из-за приближающегося спринта. Товарищи взяли ситуацию под контроль, и все прошло великолепно. Они все время помогали сохранять мне позицию впереди, и я очень рад тому, как мы провели гонку», – сказал Кавендиш.

Алимханулы в рейтинге чемпионов вместе с «Канело»

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Фото: sports.kz

Не знающий поражений казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы попал в рейтинг самых активных чемпионов мира в профи. «Казахский стиль», владеющий поясом WBO, расположился на четвертой строчке – он проводит защиту своего титула в среднем раз в 219 дней. Лидером топа стал обидчик Айдоса Ербосынулы кубинец Дэвид Моррель, который отстаивает звание чемпиона в среднем раз в 202 дня. На второй строчке расположился мексиканец Сауль «Канело» Альварес (210 дней).

13 мая в Стоктоне (штат Калифорния, США) Алимханулы проведет вторую защиту своего чемпионского титула в поединке с представителем Канады Стивеном Батлером (32-3-1, 26 КО).

Массовый забег в честь Всемирного дня здоровья

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Фото: gov.kz

На неделе во всём мире отмечался Всемирный день здоровья. В Казахстане тоже подготовили специальную программу, чтобы отметить эту дату. Массовый забег стал одним из интересных событий. Участие в забеге, цель которого популяризация физической активности, приняли более 1 тысячи человек. Стоит отметить, что отсутствие физической активности считается четвёртым из важнейших факторов риска, которые являются причинами смерти в глобальном масштабе (на её долю приходится 6% от общего числа случаев смерти в мире). Далее следуют высокое кровяное давление (13%), курение (9%) и высокий уровень глюкозы в крови (6%). На долю лишнего веса и ожирения приходится 5% от общего числа случаев смерти в мире.

Открывая мероприятие, глава Минздрава РК отметила, что Всемирный день здоровья призван привлечь внимание людей к укреплению здоровья, поддержанию безопасности в мире и соблюдению прав граждан на охрану здоровья и благополучия. Министр призвала всех к укреплению своего здоровья, своевременному прохождению профилактических скрининговых осмотров, вакцинации.

«В 2023 году Всемирный день здоровья проходит под девизом «Здоровье для всех». Здоровые граждане – это главный потенциал развития любой страны», – отметила глава МЗ РК, добавив, что в рамках празднования Всемирного дня здоровья по всей республике проходят масштабные акции, спартакиады, открытые уроки здоровья в школах, Дни открытых дверей в поликлиниках и другие мероприятия.

Чемпионат мира по шахматам: Астана в фокусе внимания мира

Пожалуй, одно из главных достижений в мире спорта для Казахстана то, что наша страна удостоилась чести провести в Астане чемпионат мира по шахматам. Весь мир, затаив дыхание, будет пристально следить за зрелищной битвой двух ярких именитых шахматистов планеты: Яна Непомнящего и Дина Лижэня.

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По словам президента Международной шахматной федерации Аркадия Дворковича, Казахстан становится одним из центров развития шахмат.

«Мы увидели в последние годы, что Казахстан становится одним из центров развития шахмат. Женские шахматы в Казахстане уже хорошо развиты, мужские, думаю, подтянутся скоро за счет того, что будет создана мотивация после матча для того, чтобы молодые шахматисты росли. Здесь проходили уже крупные турниры, женские Гран-при, командные чемпионаты мира. Уровень развития шахмат стал главной причиной того, почему Казахстан был выбран местом проведения матча. Конечно, то, что Казахстан находится между Китаем и Россией (Ян Непомнящий из России и Дин Лижэнь из Китая будут бороться за звание чемпиона мира по шахматам) тоже стало одним из мотивирующих элементов, почему мы выбрали Казахстан, а не другую страну», – рассказал журналистам президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.

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В то же время президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов перечислил преимущества, которые дают возможность провести турнир такого масштаба.

«Этот год должен послужить для нас очень важным толчком, мир должен увидеть с одной стороны Казахстан как правильную платформу для проведения таких мероприятий. С другой стороны, у наших шахматистов появится возможность поучаствовать в огромном количестве мероприятий, которые мы сейчас проводим для людей, которые задействованы в шахматной индустрии Казахстана», – отметил глава Казахстанской шахматной федерации.

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«Сам факт проведения у нас международных шахматных соревнований подчеркивает престиж нашей страны и создает дополнительную мотивацию нашим шахматистам, позволяя им прикоснуться к этим очень значимым соревнованиям. Мы очень гордимся, что именно на нашей земле определится будущий чемпион мира», – добавил Тимур Турлов.

Два именитых шахматиста в Астане вместе напишут историю. Их мысли сосредоточены только на победе. При любом исходе данный матч определит имя нового короля шахмат.

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