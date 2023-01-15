Обзор недели: выборы в Сенат, суд над вайнерами, одуванчики в морозы

15 Января 2023, 17:40

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Прошедшая неделя в Казахстане ознаменовалась резким понижением температуры практически во всех регионах страны, в том числе морозы пришли в такие теплые края, как Жамбылская область, Шымкент и Алматы. На этой неделе значимым событием стали выборы депутатов Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Морозы зимой - стандартная картина в Казахстане, когда из-за неблагоприятных погодных условий закрываются трассы, застревают автомашины и автобусы, занятия в школах переводят в дистанционный формат - практически всю неделю учащиеся и студенты колледжей обучались оффлайн. Из-за метеоусловий в аэропорту Астаны задерживались аиварейсы.

Горячая пора наступила для спасателей, дорожных работников и коммунальных служб из-за непогоды.

Так, в Актюбинской области во время морозов были эвакуированы 72 человека, в основном это граждане Узбекистана, которые транзитом едут через Казахстан в Россию. Из-за плохой погоды, в связи с перекрытием дороги, все пассажиры были размещены в средней школе села Иргиз, а также в мечети поселка Карабутак.

Фото: gov.kz

Шесть суток в кювете провел водитель автовоза марки «Volvo» на трассе Самара-Шымкент. Грузовик был нагружен легковыми автомашинами и водитель не смог его вытащить самостоятельно.

Фото: кадры из видео

Впервые за долгое время морозы нагрянули в Алматы, коммунальные службы перешли на усиленный вариант работы. В южной столице выпало до 10 сантиметров снега. Во время лавины в Алматы в горном ущелье Алмарасан пропала туристка, к счастью женщину удалось найти и спасти.

Фото: gov.kz

В этом году в Таразе снегопады и морозы периодически чередуются с относительно теплой погодой. Так совсем недавно, пока жители Тараза отмечали Новый год, на освещенных солнцем газонах областного центра среди зеленой травы успели отцвести одуванчики. Жительница Тараза поделилась впечатлениями о капризах погоды в Таразе.

Фото автора

В зимний период, к сожалению, случаются пожары, выход из строя оборудования в котельных, многие из которых уже отслужили свой срок. Не стала исключением минувшая неделя.

К примеру в Петропавловске сгорел крупный оздоровительный комплекс. В Талдыкоргане произошел взрыв в котельной, к счастью без человеческих жертв. Взрыв газа произошел на 8-м этаже 16-этажного жилого дома в Караганде, где погибли 3 человека.

Кадр из видео

Нередко казахстанцы, включая самых маленьких, проявляют настоящий героизм при таких происшествих. На минувшей неделе в Семее пятилетний мальчик спас от гибели младших братьев, позвонив в службу спасения и сообщив о запахе гари в частном доме.

Фото: t.me/qr_tjm

Актуален материал о том, что в Алматы началось главное судебное разбирательство по уголовному делу вайнеров Туребаева и Шерниязова по факту создания и руководства финансовой пирамидой Mudarabah Capital. В общей сложности жертвы финпирамиды потеряли более 2 млрд тенге.

Фото из открытых источников

Судебные процессы по январским событиям продолжаются в стране. Так, в Атырау 27 жителей, участвовавших в протестах, признали свою вину. Обвиняемые полностью согласились с содержанием обвинительного акта, признали свою вину и попросили заключить процессуальное соглашение.

Главным событием недели стали выборы депутатов в Сенат. Выборы прошли без нарушений, предварительные итоги уже известны и направлены в ЦИК. По информации Центральной избирательной комиссии, в избирательные бюллетени были включены 55 кандидатов в депутаты Сената Парламента РК, голосование проводилось выборщиками из числа депутатов маслихатов всех уровней.

Также на прошедшей неделе состоялась рабочая поездка Премьер-Министра Алихана Смаилова в Алматинскую область, где он ознакомился с ходом жилищного строительства, развития инфраструктуры и промышленности, а также проинспектировал работу теплоснабжающего предприятия «Жылу орталығы». По словам Смаилова, ближайшие годы пройдут под знаком развития сельских территорий.

Фото: primeminister.kz

