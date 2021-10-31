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    09:44, 31 Октябрь 2021 | GMT +6

    Обзор недели: перепись, дефицит авиатоплива и институт изучения улуса Джучи в Казахстане

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Прошедшая неделя в Казахстане ознаменовалась постепенной стабилизацией по заболеваемости коронавирусом. В республике завершается национальная перепись 2021 года, которая показала увеличение численности населения. Среди проблемных вопросов - дефицит авиатоплива, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заболеваемость коронавирусом уменьшается благодаря принимаемым мерам по соблюдению карантинного режима и мерам по вакцинации - так почти 7,5 млн казахстанцев получили оба компонента вакцины.

    К примеру эпидемиологи считают, что нестабильность ситуации с COVID-19 в Павлодарской области обусловлена низким уровнем вакцинации.

    Ряд регионов из-за роста и падения заболеваемости постоянно «кочуют» из одной зоны в другую. Так на 29 октября увеличилось число регионов, входящих в «красную» и «желтую зоны», а на следующий день «красная» зона вновь сократилась. В целом, Республика Казахстан остается в «желтой» зоне по темпам распространения коронавируса.

    Однако на днях глава ВОЗ заявил, что пандемия в мире далека от завершения - число случаев заражения и смертности увеличиваются впервые за два месяца.

    Также на этой неделе в Казахстане выявилась проблема нехватки авиационного топлива. Как заявили в МИИР, в связи с ремонтными работами на Павлодарском нефтехимическом заводе (ПНХЗ) на внутреннем рынке авиационного топлива имеются определенные трудности с производством и обеспечением авиакеросина для аэропортов и авиакомпаний. Вместе с тем, обеспечена бесперебойная заправка регулярных пассажирских и грузовых рейсов.

    В связи с дефицитом топлива в стране Президент принял министра энергетики и подверг критике работу соответствующих ведомств. Министр доложил о срочных мерах, принятых для восполнения дефицита.

    Также на этой неделе продолжилась тема национальной переписи 2021 года, которая близится к завершению. Так, активными темпами перепись идет в Алматы, где, как оказалось, выросло число жителей. Уже опрошены 2 188 603 респондентов, что составляет 109,1%. По данным сайта Национального бюро статистики РК, в мегаполисе по состоянию на 1 августа текущего года постоянно проживали 2 005 496 человек.

    Однако в столице только 80 процентов населения прошли перепись.

    А в ВКО тоже высокие показатели переписи - в ней приняли участие 97% жителей.

    Около 90% жителей СКО также прошли перепись населения.

    Продолжается распространение фейков о вакцинации, основным лейтмотивом недели стала вакцинация детей. На этой казахстанцев пугали фейками о прививках в школьном туалете, изъятии у родителей невакцинированных детей и другом.

    Не обошлось без криминальных и скандальных случаев. Так, в Алматинской области в селе Пиджим в массовой драке пострадал 16-летний подросток.

    А в акимате Кербулакского района Алматинской области подрались и попали на видео замакима района и местные жители.

    Интересен ряд материалов с международной научно-практической конференции «Ұлық ұлыс - Алтын Орда» в Атырау. Так, на конференции министр образования А. Аймагамбетов заявил о том, что в Казахстане будет создан институт изучения улуса Джучи, а Даурен Абаев сообщил , что Атырау предстоит стать одним из центров изучения золотоордынского наследия.

    Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов считает Алтын Орду вершиной степной цивилизации.

    В целом, неделя выдалась интересной, полной ежедневных новостей об актуальных событиях в стране.


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