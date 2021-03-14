Обзор недели: Казахстан в «жёлтой» зоне, вакцинация учителей и последствия непогоды в регионах

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Почему Казахстан вошёл в «жёлтую» зону и какие категории лиц продолжают вакцинировать? Как проявляются побочные эффекты от вакцинации? И как страна пережила год пандемии? Об этом расскажем в обзоре недели.

Начало недели пришлось на весенний праздник – Международный женский день. Одним из первых казахстанок поздравил Президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он отметил роль женщин в жизни государства и пожелал каждой из них крепкого здоровья, счастья, благополучия, исполнения всех заветных желаний. Премьер-министр Аскар Мамин также пожелал в этот весенний праздник прекрасной половине страны всех благ.

Праздник действительно весенний. Однако погода во многих регионах говорила об обратном. Большинство областей в начале недели остались в плену снежной бури. Километровые пробки на трассах и застрявшие в снежном заносе автомобили прибавили работу спасателям и полицейским. Сотрудники ДЧС и ДП, совместно с военнослужащими и местным исполнительным органом, эвакуировали сотни человек и перевозили их в пункты обогрева. Такая погода продержалась во многих областях до середины недели. Ежедневно спасатели вызволяли десятки автомобилей и их пассажиров. К сожалению, не многие прислушивались к предупреждениям специалистов. Из-за плохой погоды произошло множество ДТП. Обильный снегопад парализовал движение и в самих городах, так как техника не успевала убирать снег. Также были задержки авиарейсов. В связи с погодными условиями в столичном аэропорту были задержаны 16 рейсов. На трассах ситауция была похожей. В связи с ухудшением погодных условий (метель, снег, плохая видимость, гололед) были закрыты 12 участков автодорог республиканского и 51 участок автодорог областного значения в 6 регионах. На юге страны образовался затор из 300 фур. В столице на уборку снега вышли более 2000 дорожных рабочих и 1800 единиц спецтехники.

Но были и хорошие новости. В начале недели во многих регионах начали смягчать ограничения. Компьютерным клубам и боулингам, участвующим в реализации проекта «Ashyq», разрешили работать с 12:00 до 24:00 часов. Так как согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 8 марта, большинство регионов РК находились в «зеленой» зоне по коронавирусу. В «жёлтой» зоне находились 6 регионов: г. Нур-Султан, г. Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Павлодарская области.

Но буквально через сутки картина по стране резко изменилась. Алматы и Нур-Султан перешли в «красную» зону по коронавирусу. А некоторые регионы, которые были в «зелёной» зоне, перешли в «жёлтую».

Ранее разрешалось собирать в классе 25 детей. Однако с ухудшением ситуации, это решение было пересмотрено. В столице же запретили все массовые мероприятия. На этом фоне Казахстан перешёл из «зелёной» зоны в «жёлтую».

Глава государства призвал всех казахстанцев беречь себя и окружающих. Окончательно победить коронавирус можно только через вакцинацию, заявил он.

Надо отметить, в Казахстане продолжается вакцинация против коронавируса. В минувшую неделю привики получили педагоги и сотрудники правоохранительных органов. После первого этапа вакцинации побочных эффектов медики не наблюдали. Однако эксперты все же предупреждают, что риск проявления негативной реакции все же не исключен. Так же как и во всех других вакцинациях.

Надо сказать, что борьбе с коронавирусом скоро исполнится год. В период действия режима ЧП в Казахстане осуществлялся комплекс организационных мер по охране правопорядка и оказанию содействия органам здравоохранения в обеспечении карантинных мероприятий.

В Минздраве отметили, что Казахстан разработал уникальную комплексную систему оценки и прогнозирования эпидемиологической ситуации с набором ограничительных мер. Данная модель одобрена постоянным представительством ВОЗ в Республике Казахстан, а также была адаптирована странами Европейского Союза и высоко оценена соседними государствами.

Пока рано говорить о победе над коварным вирусом, однако нам удалось стабилизировать ситуацию по его распостранению. И надеемся, мы сможем победить COVID-19.



