Обзор наиболее важных событий в Казахстане на 2 августа
1 Августа 2018 20:10 109
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 2 августа.
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АСТАНА
В 10:00 состоится заседание Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.
АЛМАТЫ
В 11:00 состоится открытие Татуласу орталығы (Центра примирения) Территориального объединения профсоюзов «Профсоюзный центр города Алматы».
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