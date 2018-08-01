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Обзор наиболее важных событий в Казахстане на 2 августа

1 Августа 2018 20:10 109
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Обзор наиболее важных событий в Казахстане на 2 августа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 2 августа.

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                                                                           АСТАНА

В 10:00 состоится заседание Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

 

                                                                         АЛМАТЫ

В 11:00 состоится открытие Татуласу орталығы (Центра примирения) Территориального объединения профсоюзов «Профсоюзный центр города Алматы».

 

 

 

 

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Ключевые слова: Астана, Алматы,
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Автор:

Алмас Жумабаев

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Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
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