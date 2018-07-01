Обзор наиболее важных событий в Казахстане на 1 августа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 1 августа.

АСТАНА



В 09.00 на базе АО «Национального научного кардиохирургического центра» состоится пресс-конференция с участием вице-министра здравоохранения РК Алексея Цоя, будут обсуждены вопросы участия в международных научных проектах, исскуственное сердце Carmat, трансплантация, инновационный подход в медицине и тд.

В 16:00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится торжественное открытие персональной выставки Болата Мухамедиева, приуроченной к 60-летию художника.

Выставка проходит в рамках Международного творческого симпозиума с участием художников ряда зарубежных стран.



АЛМАТЫ



В 11:00 в Университете Туран состоится заседание рабочей группы общественного совета по обсуждению Правил содержания и защиты зелёных насаждений.

В 16:00 в кинотеатре «Арман» состоится показ короткометражных фильмов, созданных творческо-производственным объединением «Дебют» киностудии «Казахфильм» им. Ш.Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК.