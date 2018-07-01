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Обзор наиболее важных событий в Казахстане на 1 августа

31 Июля 2018 19:47 81
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Обзор наиболее важных событий в Казахстане на 1 августа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 1 августа.

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В 09.00 на базе АО «Национального научного кардиохирургического центра» состоится пресс-конференция с участием   вице-министра здравоохранения РК Алексея Цоя, будут обсуждены вопросы участия в международных научных проектах, исскуственное сердце Carmat, трансплантация, инновационный подход в медицине и тд.

В 16:00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится торжественное открытие персональной выставки  Болата Мухамедиева, приуроченной  к 60-летию   художника.

Выставка проходит  в рамках Международного творческого симпозиума с  участием   художников  ряда  зарубежных стран.


                                                                          АЛМАТЫ

В 11:00 в Университете Туран состоится заседание рабочей группы общественного совета по обсуждению Правил содержания и защиты зелёных насаждений. 

В 16:00 в  кинотеатре «Арман» состоится показ короткометражных фильмов, созданных творческо-производственным объединением «Дебют» киностудии «Казахфильм» им. Ш.Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК. 

 

 

 

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Ключевые слова: Астана, Алматы,
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Автор:

Алмас Жумабаев

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Редактор
Алмас Жумабаев
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954-047
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