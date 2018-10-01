Обзор наиболее важных событий в Казахстане 9 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 9 октября.

АСТАНА

В 09:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства.

В 10:00 в гостинице «Rixos» (зал «Жеруйык») откроется XVIIзаседание Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

В 11:00 в Акорде начнется официальный визит Президента Республики Сербия А.Вучича в Республику Казахстан.

В 11:00 в Центральном аппарате партии «Нұр Отан» первый заместитель председателя партии «Нұр Отан» М.Ашимбаев проведет встречу с представителями Союза писателей Республики Казахстан.

В 15:00 в Национальном архиве Республики Казахстан совместно с Национальным центром рукописей и редких книг РК состоится обсуждение Послания Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева, посвященного актуальным вопросам социально-экономического развития страны и задачам по дальнейшему повышению благосостояния казахстанцев.

В 15:00 в EXPO Astana стартует церемония открытия Techstars Startup Week Qazaqstan.

В 15:00 состоится заседание ЦИК РК по вопросу регистрации избранных 5 октября 2018 года депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от города Шымкента.

В 15:00 в ЕНУ имени Л.Н. Гумилева кафедра Ассамблеи народа Казахстана совместно с Ассамблеей народа Казахстана города Астаны проводит свое расширенное заседание по обсуждению Послания Главы государства.

В 15:00 в отеле Wyndham Garden Astana под председательством депутата Сената Парламента РК, председателя общественного совета по реализации 5 социальных инициатив Главы государства Б.Жумагулова состоится третье заседания Общественного Совета по контролю за реализацией Пяти социальных инициатив.

В 15:30 в пресс-центре стадиона «Астана-Арена» начнется пресс-конференция главного тренера Национальной сборной Казахстана Станимира Стоилова, которая будет проведена перед началом учебно-тренировочных сборов и двух предстоящих матчей Лиги Наций УЕФА.

В 16:00 в отеле The Ritz-Carlton Astana откроется казахстанско-сербский бизнес форум с участием Президента Республики Сербия А. Вучича и Премьер-Министра Республики Казахстан Б. Сагинтаева.

В 16:00 во Дворце школьников откроется Первый модуль обучения школьников английскому языку в рамках проекта Open English.

АЛМАТЫ

В 15:00 в актовом зале Федерации профсоюзов РК состоится Конференция по обсуждению Послания Президента РК Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Рост благосостояния Казахстанцев: повышение доходов и качества жизни».

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В 15:00 в Караганде стартует чемпионат Казахстана по шахматам, посвященный памяти Сакена Сейфуллина. Турнир будет проходить во Дворце спорта им. Н. Абдирова.