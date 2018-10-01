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Обзор наиболее важных событий в Казахстане 8 октября

7 Октября 2018 18:41 121
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Обзор наиболее важных событий в Казахстане 8 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 8 октября.

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АСТАНА

В 12.00 в Акорде состоится вручение верительных грамот Президенту Республики Казахстан Н.А.Назарбаеву Послами Словакии, Испании, Китая, Евросоюза и Израиля.

В 12:20 в Службе центральных коммуникаций состоится пресс-конференция, посвященная началу очередного культурного сезона Посольства Франции в Казахстане «Цифровая осень 2018». Спикер: министр информации и коммуникаций Даурен Абаев.

В 15.00 Astana HUB пройдет официальное открытие глобальной стартап-недели по эгидой Techstars Startup Week.

АЛМАТЫ

В 10.00 Управление туризма и внешних связей города Алматы совместно с крупнейшим в мире сайтом о путешествиях TripAdvisor проведут первую для Центральной Азии региональную встречу и обучающий тренинг DATA (Академия цифровых технологий TripAdvisor).

Конференция DATA является уникальным мероприятием, которое проводится для специалистов по маркетингу, а также для digital маркетологов DMO (Destination Management Organization/организация по управлению туристкой дестинацией). Место проведения: горный курорт «Лесная Сказка».

 

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Ключевые слова: СМИ,
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Автор:

Жанара Мухамедиярова

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