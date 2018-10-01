Обзор наиболее важных событий в Казахстане 6 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 6 октября.



АСТАНА



В 10.00 в парке «Столичный» пройдет благотворительный легкоатлетический забег в поддержку известного журналиста Галины Полевой.

В 10.15 в отеле «HILTON ASTANA» под председательством первого заместителя председателя партии «Нұр Отан» Маулена Ашимбаева состоится заседание общенациональной коалиции демократических сил «Казахстан-2050» в поддержку Послания Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева.

В 10.30 в Astana Hub детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) совместно с холдингом «Зерде» организуют дискуссионный форум «Данные для детей», где будет обсуждаться возрастающая роль анализа данных в процессе выработки конструктивной политики в интересах детей в Казахстане.

В 11.00 в Национальной академической библиотеке РК состоится расширенное заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана на тему: «Место и роль Ассамблеи народа Казахстана в реализации задач Послания Президента Казахстана Н. Назарбаева «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни»».

В 14.30 в здании федерации профсоюзов состоится собрание ФПРК с руководителями отраслевых профсоюзов и ТОПов, посвященое по обсуждению Послания Президента РК Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни».

АЛМАТЫ

В 9.00 в Казахском НИИ онкологии и радиологии состоится День открытых дверей, приуроченный к месяцу борьбы с раком груди.

В 10.00 в Центральном государственном музее Республики Казахстан состоится традиционная Центрально-Азиатская выставка-ярмарка ремесел «Золотое яблоко».

В 11.00 в Тургеньском ущелье близ Алматы впервые пройдёт фестиваль осеннего преображения «Золото Урюка». Организаторы планируют, что фестиваль урюка в Алматы со временем станет аналогом традиции любования цветением сакуры в японских городах.

В 11.00 в Доме дружбы собрание членов правления ООО «Республиканский культурный центр уйгуров Казахстана» по Посланию Президента РК.

В 11.00 в Esentai Mall состоится первый фестиваль городского фермерства Almaty Urban Farm Festival при поддержке Управления сельского хозяйства и ветеринарии города Алматы.

В 18.00 в БЦ Алматы Тауэрс, SmArt состоится церемония награждения первой в Казахстане премии по социальному предпринимательству «Social Impact Award».