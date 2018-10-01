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Обзор наиболее важных событий в Казахстане 5 октября
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 5 октября.
АСТАНА
В 11.00 в Акорде ежегодное Послание Главы государства народу Казахстана.
В 8.30 в школе Медицины АОО «Назарбаев Университета» VI международная научно-практическая конференция «Приоритетные направления реабилитологии и курортологии».
В 9.00 высшая школа государственной политики Назарбаев Университета и Астанинский Хаб в сфере государственной службы проводят конференцию на тему «Современные вопросы государственного управления в постсоветской Евразии».
В 10.00 в здании Центральной избирательной комиссии РК будет открыт пресс-центр, где журналисты в режиме реального времени смогут наблюдать за ходом голосования, а также задать интересующие вопросы по электронному сопровождению выборов.
В 12.00 в Национальном бюро по противодействию коррупции АДГСПК состоится брифинг.
В 12.20 в Службе центральных коммуникаций состоится пресс-конференция, на тему «Презентация мобильного приложения «Smart Ruhani Akmola».
В 15.00 в Национальной академической библиотеке Республики Казахстан состоится церемония открытия коллекции личных рукописей, книг и писем «Мастер слова», в честь 90-летия выдающийся ученого-литературоведа, теоретика литературы, лауреата 1 степени Ш.Валиханова, лауреата Государственной премии Республики Казахстан, академика НАН РК, доктора филологических наук, профессора Заки Ахметова.
В 15.00 в Министерстве по инвестициям и развитию РК состоится совещание по вопросам противодействия коррупции.
В 17.00 в Центральном концертном зале «Қазақстан» состоится брифинг в честь открытия 27-концертного сезона Государственного оркестра «Академия Солистов».
АЛМАТЫ
В 10.00 в «Школе-лицее №28 им. М.Маметовой» состоится городской конкурс «Лучший школьный музей».
В 11.00 «Институт философии, политологии и религиоведения» Комитета науки МОН РК проводит круглый стол на тему: «Роль и значение казахской философии в духовной модернизации современного Казахстана», в свете реализации Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана.
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