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Обзор наиболее важных событий в Казахстане 4 января

3 Января 2019 20:00 119
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Обзор наиболее важных событий в Казахстане 4 января

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 4 января.

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АСТАНА

В 15:00 в Национальном бюро по противодействию коррупции АДГСПК состоится брифинг с участием директора департамента по связям с общественностью Армана Бердалина. Спикером будут озвучены коррупционные уголовные дела за прошедшие две недели.

АЛМАТЫ

Пресс-конференция, посвященная празднику Рождества Христова, начнется в 11:00 в пресс-центре агентства «Интерфакс-Казахстан». В пресс-конференции примет участие митрополит Астанайский и Алматинский Александр.

 

 

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Ключевые слова: Астана, Алматы,
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Автор:

Гульмира Байзакова

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