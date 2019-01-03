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Обзор наиболее важных событий в Казахстане 4 января
3 Января 2019 20:00 119
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 4 января.
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АСТАНА
В 15:00 в Национальном бюро по противодействию коррупции АДГСПК состоится брифинг с участием директора департамента по связям с общественностью Армана Бердалина. Спикером будут озвучены коррупционные уголовные дела за прошедшие две недели.
АЛМАТЫ
Пресс-конференция, посвященная празднику Рождества Христова, начнется в 11:00 в пресс-центре агентства «Интерфакс-Казахстан». В пресс-конференции примет участие митрополит Астанайский и Алматинский Александр.
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