Обзор наиболее важных событий в Казахстане 4 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 4 октября.

В 10.00 в столичном акимате брифинг на тему «Подготовка топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны к предстоящему отопительному сезону» с участием представителей Управления топливо-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны, ТОО «Астана-Тазалық» и АО «Астанаэнергосервис».

В 10.00 в отеле Хилтон АО «Фонд науки» Комитета науки Министерства образования и науки проводит II Международный форум «Коммерциализация - инструмент интеграции науки и бизнеса».

С 10.00 до 12.00 часов в Службе центральных коммуникаций состоятся первые национальные слушания, посвященные обсуждению Концепции развития институтов гражданского общества в Республике Казахстан.

В 10.00 на базе АО «Национальный научный кардиохирургический центр» состоится открытие первой уникальной на территории СНГ рентгенангиографической операционной с системой Azurion 7.

В 15.00 в состоится торжественное открытие выставки «Улыбающийся мир» известного гравера Ли Чольсу, организованной Посольством Республики Корея в Казахстане совместно с Национальным музеем Республики Казахстан.

В 15.50 в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК состоится брифинг на тему: «Отдельные вопросы налогового администрирования: альтернативный налог на недропользование, горизонтальный мониторинг, реализация угля».

В 16.00 в здании столичного акимата пройдет совещание на тему: «Реализация антикоррупционной стратегии в местных исполнительных органах города Астаны».

В 16.00 в Национальной академической библиотеке заседание Координационного совета по взаимодействию с НПО при Министерстве общественного развития РК.

АЛМАТЫ

В 9.30 в гостинице «RixosAlmaty» состоится презентация Национального партнерства «Остановим туберкулез в Казахстане» и открытие фотовыставки «Фотоголоса», которая направлена на снижение стигмы и дискриминации, связанных с туберкулезом.

В 10.00 в Университетской клинике Аксай Госпиталь Пусанского национального университета (ГПНУ) подарит современное оборудование для телемедицины. Это позволит врачам двух стран проводить консультации и обсуждения диагнозов в онлайн-режиме.

В 18.00 Государственный театр кукол Алматы с историей в более чем 83 года торжественно открывает свой 84-ый театральный сезон.