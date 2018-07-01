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Обзор наиболее важных событий в Казахстане 31 июля

30 Июля 2018 20:03 132
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Обзор наиболее важных событий в Казахстане 31 июля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 31 июля.

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                                                                            АСТАНА

В 11:00 МИД РК проводит брифинг для представителей дипломатического корпуса и иностранных деловых ассоциаций с целью ознакомления с деятельностью Казахстана по улучшению показателей Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума.

В 12:00 премьера фильма казахстанской спортсменки, боксёра, бронзовый призёр чемпионата Азии Фирузы Шариповой.

В 12:10 встреча министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова с министром иностранных дел Государства Палестина Риядом аль-Малики.

В 15.00 в «Үкімет үйі» состоится пресс-конференция на тему: «О разъяснении нормы Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам социального обеспечения» с участием вице-министра труда и социальной защиты населения РК Светланы Жакуповой.


                                                                              АЛМАТЫ

В 15:00 в гостинице «Казахстан» состоится подведение итогов и награждение победителей республиканского конкурса «Лучшие социальные проекты Казахстана», организованного Алматинским городским филиалом партии «Нұр Отан», управлением занятости и социальных программ акимата Алматы.

 

 

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Ключевые слова: Алматы, Астана,
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Автор:

Алмас Жумабаев

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