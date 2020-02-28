Обзор наиболее важных событий в Казахстане 29 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 29 февраля.

НУР-СУЛТАН

В 11:00 в Назарбаев Университете состоится объединенный конгресс Международной федерации Qazaq kuresi, Всемирной федерации Qazaq kuresi и Республиканской федерации Qazaq kuresi.

Славянский праздник «Масленица», организованный Ассамблеей народа Казахстана города Нур-Султана, пройдет в 11:00 в столичном Доме дружбы.

В 12:00 в здании Национальной библиотеки РК проводятся общественные слушания по вопросам совершенствования законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний.

АЛМАТЫ

В 11:00 в пресс-центре акимата города Алматы состоится пресс-конференция о принимаемых мерах по предупреждению распространения коронавируса.

Концерт «Дарим радость просто так» объединяющий детей-пациентов детского отделения лучевой терапии КазНИИОР и всех кто помогает этим детям в борьбе с непростым диагнозом, начнется в 15:00 во Дворце Республики.