Обзор наиболее важных событий в Казахстане 29 февраля
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 29 февраля.
НУР-СУЛТАН
В 11:00 в Назарбаев Университете состоится объединенный конгресс Международной федерации Qazaq kuresi, Всемирной федерации Qazaq kuresi и Республиканской федерации Qazaq kuresi.
Славянский праздник «Масленица», организованный Ассамблеей народа Казахстана города Нур-Султана, пройдет в 11:00 в столичном Доме дружбы.
В 12:00 в здании Национальной библиотеки РК проводятся общественные слушания по вопросам совершенствования законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний.
АЛМАТЫ
В 11:00 в пресс-центре акимата города Алматы состоится пресс-конференция о принимаемых мерах по предупреждению распространения коронавируса.
Концерт «Дарим радость просто так» объединяющий детей-пациентов детского отделения лучевой терапии КазНИИОР и всех кто помогает этим детям в борьбе с непростым диагнозом, начнется в 15:00 во Дворце Республики.
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