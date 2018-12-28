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Обзор наиболее важных событий в Казахстане 29 декабря

28 Декабря 2018 19:20 103
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Обзор наиболее важных событий в Казахстане 29 декабря

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 29 декабря.

                                                                            АСТАНА

В 10.00 в «Үкімет үйі» состоится заседание Правительства.   На повестке - производительность труда в обрабатывающей промышленности, а также меры по снижению тарифов на коммунальные услуги.

В 12.00 ТРЦ «Хан Шатыр» на территории атриума проведет благотворительный новогодний утренник для детей с ограниченными возможностями.

В 14.00 в столичном акимате аким Астаны Бахыт Султанов вручит первые «жилищные сертификаты», в рамках реализации задач Послания Главы государства и разработанной акиматом Астаны программы по субсидированию первоначального взноса в размере 1 млн тенге для учителей, врачей и полицейских.

В 15.00 аким Астаны Бахыт Султанов вручит ключи от  квартир.

 

 

 

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Ключевые слова: Астана,
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Автор:

Алмас Жумабаев

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Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
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