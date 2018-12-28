Обзор наиболее важных событий в Казахстане 29 декабря
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 29 декабря.
АСТАНА
В 10.00 в «Үкімет үйі» состоится заседание Правительства. На повестке - производительность труда в обрабатывающей промышленности, а также меры по снижению тарифов на коммунальные услуги.
В 12.00 ТРЦ «Хан Шатыр» на территории атриума проведет благотворительный новогодний утренник для детей с ограниченными возможностями.
В 14.00 в столичном акимате аким Астаны Бахыт Султанов вручит первые «жилищные сертификаты», в рамках реализации задач Послания Главы государства и разработанной акиматом Астаны программы по субсидированию первоначального взноса в размере 1 млн тенге для учителей, врачей и полицейских.
В 15.00 аким Астаны Бахыт Султанов вручит ключи от квартир.
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