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Обзор наиболее важных событий в Казахстане 28 июля

27 Июля 2018 19:00 157
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Обзор наиболее важных событий в Казахстане 28 июля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 28 июля. 

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В 08.00 в триатлон-парке пройдет марафон «Астана-триатлон-2018»

В 15.00 в Национальной академической библиотеке состоится встреча участников экспедиции «Миссия Сибирь-2018» с представителями Ассамблеи народа Казахстана.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

С 28 июля по 4 августа в селе Улкен Нары Катон-Карагайского района пройдет открытый Чемпионат Республики Казахстан по парапланерному спорту.

 

 

 

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Ключевые слова: Астана, Восточно-Казахстанская область,
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Айгуль Биданова

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