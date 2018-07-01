Обзор наиболее важных событий в Казахстане 28 июля
27 Июля 2018 19:00 157
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 28 июля.
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АСТАНА
В 08.00 в триатлон-парке пройдет марафон «Астана-триатлон-2018»
В 15.00 в Национальной академической библиотеке состоится встреча участников экспедиции «Миссия Сибирь-2018» с представителями Ассамблеи народа Казахстана.
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
С 28 июля по 4 августа в селе Улкен Нары Катон-Карагайского района пройдет открытый Чемпионат Республики Казахстан по парапланерному спорту.
Ключевые слова: Астана, Восточно-Казахстанская область,
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