Обзор наиболее важных событий в Казахстане 27 июля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 27 июля.

АСТАНА

В 8.30 начнется рабочая поездка секретаря партии Т. Дуйсеновой и председателя Республиканского общественного совета по контролю за реализацией Пяти социальных инициатив Президента Казахстана, депутата Сената Парламента РК Б. Жумагулова в Акмолинскую область.

В 11.00 часов состоится очередное заседание межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности под председательством заместителя министра юстиции Натальи Пан с участием представителей государственных органов, неправительственного сектора и бизнес-сообщества.

В 12.00 в Казмедиацентре стартует ежегодный региональный конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана».

В 15.30 в Доме Министерств состоится брифинг по итогам конкурса «Отличник музейного дела» в рамках программы «Рухани жаңғыру» по инициативе министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

В 17.00 во дворце «Жастар» состоится торжественное мероприятие, посвященное итогам проведения антикоррупционного марафона «Адал жол - Честный путь».

АЛМАТЫ

В 10.00 в СОК «Олимпийский» состоится пресс-тур, который приурочен к первому этапу учебно-тренировочных сборов национальной сборной Казахстана по ММА и встрече с представителем Национального антидопингового центра.

В 11.30 в региональной службе коммуникаций города состоится пресс-конференция на тему «Основные детерминанты деятельности АО «Қазтелерадио», выполненные работы по программе «Рухани Жаңғыру» реализация цифровой системы».

В 18.00 на территории ТРЦ «Мега парк» международная промоутерская организация «ALASH-PRAID» в рамках чемпионата Азии по смешанным единоборствам проведет публичное взвешивание спортсменов перед финальными боями за пояса и титулы чемпиона Азии по международной версии «К1» и версии «ALASH-PRAID».

АКТОБЕ

В 15.00 часов состоится совещание под председательством руководителя департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Актюбинской области, председателя совета по этике Р. Медетова по обсуждению коррупционных рисков в деятельности АО «НК «Қазақстан темір жолы», выявленных методом «тайный покупатель». Место проведения: пр. Абылхайыр хана, 40, кабинет № 301.

ЭКИБАСТУЗ

В 08.00 в здании досугового центра «Кайнар» начнется обучающий семинар в формате деловой игры «New Nomad» для участников якорной кооперации мясного производства Павлодарской области. В ней примут участие первый вице-министр сельского хозяйства, заместитель акима области, руководители откормочных площадок, фермеры-партнеры, представители областных, районных акиматов и филиалов финансовых институтов.