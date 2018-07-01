Обзор наиболее важных событий в Казахстане 24 июля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 21 июля.

АСТАНА

В 10.00 в Назарбаев центре состоится открытие финальных отборочных туров республиканского конкурса в отрасли транспорта среди школьников.

В 12:20 в Службе центральных коммуникаций состоится пресс-конференция на тему «О проводимой работе по модернизации пенитенциарной системы и совершенствованию уголовно-исполнительного законодательства». Спикеры: председатель комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК, полковник юстиции Азамат Базылбеков, начальник штаба управления комитета УИС МВД РК, полковник юстиции Кайрат Мурзашев.

В 15.00 в районе «Байқоңыр» (ул. Валиханова, 4) состоится встреча акима района Е. Каналимова, директора ТОО «Астана қалалық жарық» Г. Туреханова и исполнительного директора Малайзийской корпорации LLP «Itramas Corporation» Youn Shen Lee. В ходе встречи будет произведен запуск Малайзийского проекта, который является подарком малайзийской корпорации к 20-летию Астаны. Пилотный проект реализован в части благоустройства, посредством проведения работ по уличному освещению улицы Кравцова.

В 15:00 в Службе центральных коммуникаций состоится пресс-конференция на тему "Рухани жаңғыру": военно-патриотическая работа в ВС РК, военно-патриотический сбор «Айбын». Спикеры: генерал-майор заместитель начальника Генерального штаба ВС РК Мухамеджан Таласов, а также начальник отдела Национального военно-патриотического центра ВС РК Салтанат Али.

В 16:20 в Службе центральных коммуникаций состоится пресс-конференция о деятельности спасательной авиации Казахстана. Спикер: генеральный директор «Казавиаспас» гомитета по ЧС МВД РК Андрей Косолапов.

АЛМАТЫ

В 10.00 в Доме дружбы состоится круглый стол «Латинский алфавит - основа духовного единства казахов всего мира», проводимый международным обществом «Казахский язык» и Институтом языкознания им. Ахмета Байтурсынова МОН и Академии наук Республики Казахстан.

В 11.00 в пресс-центре агентства «Интерфакс-Казахстан» состоится пресс-конференция, посвященная состоянию детской онкологии в Казахстане.

В 12.00 в Региональной службе коммуникаций Алматы состоится пресс-конференция на тему «Влияние кукольного искусства на общество, модернизация традиционных национальных кукол, нынешнее состояние кукольного театра».