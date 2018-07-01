Обзор наиболее важных событий в Казахстане 23 июля
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 23 июля.
АСТАНА
В 12:20 в Службе центральных коммуникаций состоится пресс-конференция о результатах первого этапа рейтинга образовательных программ в высших учебных заведениях Республики Казахстан.
Подготовку к новому школьному сезону обсудят на пресс-конференция в 16:20 в Службе центральных коммуникаций. Спикер: председатель Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК, главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин.
АЛМАТЫ
В 11.00 Общественный совет города Алматы проводит заседание по заслушиванию отчета ДВД о мерах по борьбе с преступностью в городе Алматы в связи гибелью Дениса Тена. Мероприятие состоится по адресу: Университет «Туран», ректорат, зал ученого совета.
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