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Обзор наиболее важных событий в Казахстане 23 июля

22 Июля 2018 19:08 227
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Обзор наиболее важных событий в Казахстане 23 июля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 23 июля.

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АСТАНА

В 12:20 в Службе центральных коммуникаций состоится пресс-конференция о результатах первого этапа рейтинга образовательных программ в высших учебных заведениях Республики Казахстан.

Подготовку к новому школьному сезону обсудят на пресс-конференция в 16:20 в Службе центральных коммуникаций. Спикер: председатель Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК, главный государственный санитарный врач РК  Жандарбек Бекшин.

АЛМАТЫ

В 11.00  Общественный совет города Алматы проводит заседание по заслушиванию отчета ДВД о мерах по борьбе с преступностью в городе Алматы в связи гибелью Дениса Тена. Мероприятие состоится по адресу: Университет «Туран», ректорат, зал ученого совета.

 

 

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Ключевые слова: Астана, Алматы,
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Автор:

Гульмира Байзакова

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