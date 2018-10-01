Обзор наиболее важных событий в Казахстане 22 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 22 октября.

АСТАНА

В 10.00 в Доме министерств в рамках Глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи «От Алма-Аты к всеобщему охвату услугами здравоохранения и целям устойчивого развития» состоится встреча министра здравоохранения РК Елжана Биртанова с известными спортсменами, певцами, актерами страны по присуждению им титула «Посол здоровья».



АЛМАТЫ

В 15.00 депутат мажилиса Омарахан Оксикбаев встретится с трудовым коллективом лифтостроительной компании «Алатау» для разъяснения основных положений Послания Президента народу Казахстана.

В 16.00 в конференц-зале территориального объединения профсоюзов «Профсоюзный центр Алматы» состоится презентация профсоюза нового формата - Филиала РОО «Казахстанский отраслевой профсоюз работников среднего и малого бизнеса «YNTYMAQ» по Алматы.

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

В 9.00 в городском ФОК пройдет второй областной турнир по Street Workout «Рухты Шығыс» среди молодежи на призы акима Восточно-Казахстанской области памяти Дениса Тена.

В 9.00 в ТЛЦ «Фреш Маркет» начнется сельскохозяйственная ярмарка выходного дня Зыряновского района.