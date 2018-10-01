Обзор наиболее важных событий в Казахстане 22 октября
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 22 октября.
АСТАНА
В 10.00 в Доме министерств в рамках Глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи «От Алма-Аты к всеобщему охвату услугами здравоохранения и целям устойчивого развития» состоится встреча министра здравоохранения РК Елжана Биртанова с известными спортсменами, певцами, актерами страны по присуждению им титула «Посол здоровья».
АЛМАТЫ
В 15.00 депутат мажилиса Омарахан Оксикбаев встретится с трудовым коллективом лифтостроительной компании «Алатау» для разъяснения основных положений Послания Президента народу Казахстана.
В 16.00 в конференц-зале территориального объединения профсоюзов «Профсоюзный центр Алматы» состоится презентация профсоюза нового формата - Филиала РОО «Казахстанский отраслевой профсоюз работников среднего и малого бизнеса «YNTYMAQ» по Алматы.
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
В 9.00 в городском ФОК пройдет второй областной турнир по Street Workout «Рухты Шығыс» среди молодежи на призы акима Восточно-Казахстанской области памяти Дениса Тена.
В 9.00 в ТЛЦ «Фреш Маркет» начнется сельскохозяйственная ярмарка выходного дня Зыряновского района.
- Как бороться с переполненными автобусами в Астане
- 100 актов на безбилетников ежедневно оформляется в Астане
- Рассылку о запрете парковать авто вдоль обочин опровергли в МВД РК
- Браслеты для школьников вместо транспортных карт - ноу-хау от «Астана LRT»
- Фестиваль музыки и творчества «ЖасSTAR» стартовал в Алматы
- Столичной общественности разъяснили озвученные Президентом инициативы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана