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Обзор наиболее важных событий в Казахстане 22 октября

19 Октября 2018 19:00 71
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Обзор наиболее важных событий в Казахстане 22 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 22 октября. 

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АСТАНА

В 10.00  в  Доме министерств в рамках Глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи «От Алма-Аты к всеобщему охвату услугами здравоохранения и целям устойчивого развития» состоится встреча министра здравоохранения РК Елжана Биртанова с известными спортсменами, певцами, актерами страны по присуждению им титула «Посол здоровья».


АЛМАТЫ

В 15.00 депутат мажилиса Омарахан Оксикбаев встретится с трудовым коллективом лифтостроительной компании «Алатау» для разъяснения основных положений Послания Президента народу Казахстана. 

В 16.00 в конференц-зале территориального объединения профсоюзов «Профсоюзный центр Алматы» состоится презентация профсоюза нового формата -  Филиала РОО «Казахстанский отраслевой профсоюз работников среднего и малого бизнеса «YNTYMAQ» по Алматы.

 

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

В 9.00 в городском ФОК пройдет второй областной турнир по Street Workout «Рухты Шығыс» среди молодежи на призы акима Восточно-Казахстанской области памяти Дениса Тена.

В 9.00 в ТЛЦ «Фреш Маркет» начнется сельскохозяйственная ярмарка выходного дня Зыряновского района.

 

 

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Ключевые слова: Алматы, Астана, Восточно-Казахстанская область,
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Айгуль Биданова

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