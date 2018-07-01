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Обзор наиболее важных событий в Казахстане 22 июля

21 Июля 2018 19:01 169
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Обзор наиболее важных событий в Казахстане 22 июля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 22 июля.

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АСТАНА

В 18:00 в Казахской национальной академии хореографии пройдет  торжественное открытие первого международного  фестиваля мастер-классов  «CENTRAL ASIAN DANCE FESTIVAL».

 

 

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Ключевые слова: Астана,
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Автор:

Гульмира Байзакова

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