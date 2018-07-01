Обзор наиболее важных событий в Казахстане 22 июля
21 Июля 2018 19:01 169
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 22 июля.
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АСТАНА
В 18:00 в Казахской национальной академии хореографии пройдет торжественное открытие первого международного фестиваля мастер-классов «CENTRAL ASIAN DANCE FESTIVAL».
Ключевые слова: Астана,
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