Обзор наиболее важных событий в Казахстане 19 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 19 октября.

АСТАНА

В 10.00 в здании Национального бюро АДГСПК под руководством председателя Агентства Алика Шпекбаева состоится расширенное заседание коллегии Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по итогам работы за 2-ое полугодие 2018 года.

В 10.00 в отеле «Rixos President Astana» начнется международная конференция «Инвестиции в молодежь».

В 10.00 стартует пресс-тур в Республиканское государственное казенное предприятие «Казгеодезия» Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

В 10.00 на базе станции скорой медицинской помощи Астаны состоится пресс-тур для представителей СМИ с участием вице-министра здравоохранения Л. Актаевой в режиме реального времени.

В 11.00 в Департаменте по ЧС пройдет торжественное мероприятие в честь Дня спасателя.

В 13.30 в отеле «St.Regis Astana» пройдет научно-практическая конференция «Фитониринг - новая эра в фитомедицине, от традиций к современности».

В 16.00 на площадке НПП РК «Атамекен» состоится презентация Государственной программы развития въездного и внутреннего туризма Республики Казахстан на 2019 - 2023 годы.

В 16.20 в Службе центральных коммуникаций пройдет пресс-конференция на тему «Цифровизация здравоохранения: трансформация первичного звена медицинской помощи».

В 19.00 в Камерном зале «Астана Опера» состоится концерт Молодежного камерного хора ТЮРКСОЙ, посвященный празднованию 20-летия Астаны и 25-летию ТЮРКСОЙ.

В 19.00 в «Radisson Hotel» пройдет прием по случаю Национального Дня Венгрии.

АЛМАТЫ

В 9.00 в Центральной библиотеке КазНУ имени аль-Фараби состоится Международная научно-практическая конференция по актуальным вопросам в спорте «Мировые тренды и инновации в спорте высоких достижений» с участием известных спикеров международного уровня.

В 10.00 в КИМЕП, New building, Hall 3 состоится презентация результатов исследования «Youth mapping».

В 10.30 в Алматинском музыкальном колледже им. П.И. Чайковского состоится открытие Международного фестиваля «ЖасSTAR».

В 11.00 в ГКБ №5 состоится встреча депутата мажилиса Омарахана Оксикбаева с коллективом медицинского учреждения для разъяснения основных положений Послания Президента РК Н.А. Назарбаева.

В 11.00 в Палате Предпринимателей состоится «круглый стол» с целью совершенствования системы взаимодействия НПО - бизнес-сообщества - государство для совместного поиска решений социально-значимых вопросов, в т.ч. по рассмотрению вопросов финансирования социальных инициатив и проектов, с участием представителей бизнес Ассоциаций Алматы и Казахстана, неправительственные организации и местных исполнительных государственных органов.

В 14.30 состоится мастер-класс, посвященный безопасному (защитному) вождению автомобиля, который будет проводиться инструкторами компании «Филип Моррис Казахстан».

В 14.30 во Дворце школьников состоится городской интеллектуальный конкурс юных историков «Моя малая родина» в рамках основных положений программной статьи Президента РК Н.А Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

В 16.00 в Государственном музее искусств им. А. Кастеева в рамках ежегодного международного фестиваля творческой молодежи ЖасStar, проводимого Фондом Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы, который традиционно включает в себя раздел изобразительного и прикладного искусства, состоится открытие выставки молодых художников.

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

В 11.00 в главном корпусе ВКГТУ им Д. Серикбаева начнется Гражданский форум Восточно-Казахстанской области.

В 11.00 в селе Самарское Кокпектинского района состоится встреча депутатов Мажилиса Парламента РК Ж. Джарасова, Е. Бектурганова, Т. Хитуова с населением по разъяснению Послания Президента РК «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни».

В 15.00 в Военно-технической школе МО РК пройдет экскурсия для несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, детям будет презентована автошкола по вождению картингов.

В 15.00 в Восточно-Казахстанскойобластной библиотеке имени А.С. Пушкина пройдет презентация новой книги - фотоальбома «Так нам сердце велело» о представителях молодежного движения Восточного Казахстана ХХ века, выпущенной к 100-летию комсомола.