Обзор наиболее важных событий в Казахстане 18 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 18 октября.

АСТАНА

В 9.00 в зале Национальной Библиотеки РК пройдет «круглый стол» - «Перспективы и проблемы развития туризма на особо охраняемых природных территориях».

В 9.00 в отеле «Kazzhol» состоится научно-практическая конференция, приуроченная ко Дню духовного согласия.

В 10.00 в «Үкімет үйі» состоится пресс-конференция на тему: «О вопросах финансового обеспечения реализации Послания Президента «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» с участием министра финансов РК Алихана Смаилова.

В 10.00 начнется пресс-тур в АО «Астана-Теплотранзит» в рамках Послания Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. от 5 октября 2018 года «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», в части необходимости принятия решительных мер по развитию конкуренции в экономике и наведению порядка в тарифах на услуги ЖКХ и естественных монополий.

В 10.00 в выставочном центре «Корме» пройдет Международная объединенная выставка по пищевой промышленности, упаковке и оборудованию для пищевой промышленности «KazFOOD-2018» и «Kazakhstan International Halal Expo-2018».

В 11.00 в Службе центральных коммуникаций состоится «круглый стол» на тему «Участие институтов гражданского общества в реализации основных приоритетов Послания Главы государства».

В 11.00 в конференц-зале Аграрного университета им С. Сейфуллина Астанинский городской филиал РОО «Общенациональное движение против коррупции «Жанару» в рамках реализации госпроекта «Гражданский контроль» проводит комплекс мероприятий по предупреждению коррупции.

В 12.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Kazakhstan состоится пресс-конференция представителей Национальной федерации ММА, панкратиона и грепплинга РК, посвященная объединению всех основных субъектов ММА Казахстана.

В 12.20 в Службе центральных коммуникаций состоится пресс-конференция на тему: «Борьба с птичьим гриппом в Казахстане и странах ближнего зарубежья».

В 14.00 в Доме Мажилиса XII заседание Молодежной межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ.

В 15.00 в отеле «Hilton Astana» состоится внеочередная конференция Федерации дзюдо Республики Казахстан.

В 16.00 в акимате Астаны состоится «круглый стол» на тему проблематики контента казахоязычного сегмента Интернета.

В 19.30 в Центральном концертном зале «Қазақстан» состоится вечер в честь 160-летия со дня рождения Джакомо Пуччини.



АЛМАТЫ

В 9.30 состоится юбилейная Х международная научно-техническая конференция, посвященная памяти Первого ректора Алматинского университета энергетики и связи Гумарбека Даукеева.

В 10.00 в пансионате «Самал» пройдет мероприятие, посвященное Дню инвалидов. Мероприятие проводится в рамках программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: Рухани жаңғыру».

В 11.30 в Региональной службе коммуникаций Алматы состоится пресс-конференция на тему «Актуальные проблемы оказания неотложной медицинской помощи».

В 12.00 в пресс-центре агентства «Интерфакс-Казахстан» состоится пресс-конференция, посвященная первому чемпионату Казахстана по паратанцам.

В 20.00 в концертном зале консерватории им. Курмангазы состоится концерт «Grame/Smart Faust, организованный акиматом Алматы и французским Посольством с участием французских артистов.



АКТОБЕ

В 11.00 в Региональной службе коммуникаций состоится пресс-конференция на тему: «Итоги работы управления государственной инспекции труда Актюбинской области за 9 месяцев 2018г.»

В 19.00 в городском Доме культуры состоится концерт вокально-инструментального ансамбля «Актобе», посвященный памяти Батырхана Шукенова.