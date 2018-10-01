Обзор наиболее важных событий в Казахстане 17 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 17 октября.

АСТАНА

В 10.00 пленарное заседание Мажилиса парламента РК.

В 10.00 в Доме дружбы Астаны РОО «Казахстанский конгресс татар и башкир» проведет собрание по обсуждению Послания Главы Государства «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни».

В 10.00 в отеле Rixos пройдет 7-е Совещание министров образования государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

В 10.00 в городской больнице №2 состоится брифинг с участием руководства управления общественного здравоохранения Астаны.

В 14.40 Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» М.С. Ашимбаев примет участие в расширенном заседании Правового совета на тему: «Актуальные вопросы реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Республике Казахстан».

В 15.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Казахстан состоится пресс-конференция, посвященная глобальному индексу конкурентоспособности Всемирного экономического форума.

В 15.00 в рамках благотворительности состоится встреча воспитанников детского дома Астаны с послами Белоруссии, Швейцарии и ОАЭ.

В 16.00 в конференц-зале «Қазмедиа орталығы» состоится встреча с выдающимся казахским композитором и общественным деятелем Толегеном Мухамеджановым.

В 18.30 в КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева Суд МФЦА впервые проведет знаменитое юридическое студенческое соревнование «Moot Court» согласно всем процедурам и процессуальным нормам судебного слушания Суда МФЦА.

В 18.30 состоится премьера анимационного фильма «Мұзбалақ», рассказывающий о дружбе беркута с человеком.

АЛМАТЫ

В 9.30 в IT-квартале Алматы АКФ «ПИТ» состоится презентация более 20 высококачественных и зрелых стартапов ведущими корпорациями.

В 11.00 в Доме офицеров состоится совещания на тему «Формирования антикоррупционной культуры в сфере обороны».

В 11.00 в пресс-центре агентства «Интерфакс-Казахстан» состоится пресс-конференция казахстанских IT-компаний, работающих в медицинской отрасли.

В 11.30 Ассоциация врачей по остеопорозу при поддержке Олимпийской чемпионки по биатлону Елены Хрусталевой приглашает на пресс-брифинг, посвященный Дню борьбы с остеопорозом. Место проведения: ректорат Казахского национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова.

В 12.00 в Региональной службе коммуникаций Алматы состоится пресс-конференция на тему «Развитие массового спорта в Алматы».

В 13.30 в КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова состоится пресс-конференция на тему «Фитониринг: новая эра в фитомедицине, от традиций к современности».

В 14.40 в Международном колледже бизнеса и коммуникации в рамках программной статьи Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева состоится «круглый стол» на тему: «Индустриально-инновационное развитие Казахстана, состояние перспективы».

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

В 10.00 в областном акимате с участием акима области состоится актив по реализации Послания Президента.

В 15.00 пройдет пресс-конференция с участием руководителя управления репертуарной политики Министерства культуры и спорта РК Сабита Барлыбаева и руководителя управления культуры, архивов и документации ВКО Азамата Мухамедчинова, которые расскажут о подготовке и проведении Республиканского фестиваля имени Амре Кашаубаева.

В 16.00 в кинотеатре «Юбилейный» состоится показ художественного фильма «Әміре» с участием творческой интеллигенции и актеров, исполнивших главные роли.

В 19.00 в зале «Ертiс концерт» в рамках празднования 20-летия Астаны пройдет Республиканский фестиваль имени Амре Кашаубаева.