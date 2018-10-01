Обзор наиболее важных событий в Казахстане 16 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 16 октября.

АСТАНА

В 09.00 в КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева пройдет международный семинар, организуемый в рамках реализации международного проекта «Продвижение интернационализации исследований через создание системы обеспечения качества на уровне 3 в соответствии с европейской интеграционной повесткой» (C3QA), со-финансируемого Программой Эразмус+.

В 10.00 в «Үкімет үйі» состоится заседание Правительства.

В 10.00 в отеле Хилтон Гарден ЮНИСЕФ проводит встречу c представителями государственных органов и НПО для обсуждения вопросов сотрудничества в рамках работы по защите прав детей в миграционных процессах.

В 10.30 в Назарбаев центре состоится II Центрально-Азиатский международный форум по обеспечению качества образования.

В 11.00 аппарат акима Астаны проведет брифинг «Премия Елорда Жастары».

В 11.00 в Национальном бюро по противодействию коррупции состоится совещание на тему: «О работе территориальных подразделений Агентства, Национального бюро и Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» в сфере защиты инвесторов и предпринимательства».

В 11.00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится вечер казахской народной музыки, посвященный творчеству Курмангазы.

В 12.20 в Службе центральных коммуникаций состоится пресс-конференция на тему: «Инвестиции в молодежь. Не оставим никого без внимания».

В 14.40 в Центральном аппарате партии «Нұр Отан» под председательством депутата Мажилиса Парламента РК М.А. Айсиной состоится заседание на тему: «Оценка качества и доступности оказания государственных услуг населению и их эффективность».

В 15.00 в Академии государственного управления при Президенте РК состоится экспертное заседание Научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана на тему «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни как основа укрепления общественного согласия».

В 16.00 культурный центр им. Свами Вивекананда при Посольстве Индии в Казахстане организует специально подготовленную выставку традиционного индийского текстиля в Национальном музее Республики Казахстан.

АЛМАТЫ

В 10.00 городская Центральная детская библиотека им. И.А. Крылова проводит праздничное мероприятие, посвященное 160-летию со дня рождения известного казахского поэта, философа, мыслителя, композитора Шакарима Кудайбердиева.

В 10.00 в поликлинике №5 казахстанская Ассоциация врачей по остеопорозу при поддержке олимпийской чемпионки по биатлону Елены Хрусталевой проведет пресс-брифинг, посвященный дню борьбы с остеопорозом.

В 11.00 Казахстанская фондовая биржа проводит пресс-конференцию, на которой будут освещены основные тенденции и итоги работы KASE и биржевого рынка за 3 квартал 2018 года и дальнейшие планы по развитию Биржи.

В 11.30 в Региональной службе коммуникаций Алматы состоится пресс-конференция на тему «Отчет департамента за 2018 год». Спикер: руководитель департамента статистики Алматы Баглан Каргулов.

В 17.00 на площадке показов во Дворце Республики состоится пресс-конференция, посвященная открытию 25 сезона национальной Недели моды Kazakhstan Fashion Week весна-лето 2019.



ПЕТРОПАВЛОВСК

16 октября ожидается визит Первого заместителя Председателя партии «Нұр Отан» Маулена Ашимбаева. В программе рабочей поездки - торжественное открытие памятника Қожабергену жырау, посещение АО «Завод им. С.М. Кирова», участие в работе партийного актива Северо-Казахстанского областного филиала партии и встреча со студентами СКГУ им. М. Козыбаева.

В 15.00 в Доме дружбы состоится научно-практическая конференция, посвященная 75-летию подвига Абу Досмухамбетова.



КАРАГАНДА

В 12.00 в управлении физической культуры и спорта Карагандинской области (ДС им. Н. Абдирова, 2 этаж, конференц-зал) состоится пресс-конференция с участием Сергея Кинаха, завоевавшего две серебряные медали по плаванию (100 и 50 метров брасом) на Параазиатских играх в Джакарте, и команды ветеранов «АрселорМиттал Темиртау», которая стала чемпионом Казахстана по мини-футболу.