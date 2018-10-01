Обзор наиболее важных событий в Казахстане 15 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 15 октября.

АСТАНА

В 09.00 в Казмедиа центре медиа-тренинг на тему «Представление идей в репортажах, данных и видеоматериалах - как подают информационный материал по здравоохранению в ВОЗ».

В 10.00 в отеле The Ritz-Carlton состоится церемония открытия представительства Государственного банка развития Китая на площадке Международного финансового центра «Астана».

В 11.00 в пресс-центре акимата Астаны брифинг на тему «Качество питания в школьных столовых» с участием руководителя управления образования Астаны А.Жангозина, представителей городского филиала партии «Нұр Отан» и родительской общественности.

В 15.30 в АО «НК «ҚТЖ» с участием и.о. гендиректора АО «КТЖ-Грузовые перевозки» Кайрата Саурбаева, руководителей АО «Астык Транс», АО «KTZ Express» состоится брифинг по итогам перевозок социально-значимых грузов (зерна, муки) за 9 месяцев 2018 года.

АЛМАТЫ

В 16.00 состоится выездная встреча председателя Наурызбайского районного филиала партии «Нұр Отан» с жителями Наурызбайского района для проведения процедуры сдачи в эксплуатацию улиц микрорайона.