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Обзор наиболее важных событий в Казахстане 15 октября
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 15 октября.
АСТАНА
В 09.00 в Казмедиа центре медиа-тренинг на тему «Представление идей в репортажах, данных и видеоматериалах - как подают информационный материал по здравоохранению в ВОЗ».
В 10.00 в отеле The Ritz-Carlton состоится церемония открытия представительства Государственного банка развития Китая на площадке Международного финансового центра «Астана».
В 11.00 в пресс-центре акимата Астаны брифинг на тему «Качество питания в школьных столовых» с участием руководителя управления образования Астаны А.Жангозина, представителей городского филиала партии «Нұр Отан» и родительской общественности.
В 15.30 в АО «НК «ҚТЖ» с участием и.о. гендиректора АО «КТЖ-Грузовые перевозки» Кайрата Саурбаева, руководителей АО «Астык Транс», АО «KTZ Express» состоится брифинг по итогам перевозок социально-значимых грузов (зерна, муки) за 9 месяцев 2018 года.
АЛМАТЫ
В 16.00 состоится выездная встреча председателя Наурызбайского районного филиала партии «Нұр Отан» с жителями Наурызбайского района для проведения процедуры сдачи в эксплуатацию улиц микрорайона.
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