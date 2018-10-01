Установить для Android
×
Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -1 °С
Алматы: 4 °С
USD 370.03 EUR 428.49
RUB 5.61 CNY 53.44
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Обзор наиболее важных событий в Казахстане 15 октября

14 Октября 2018 19:25 83
Поделиться:
Обзор наиболее важных событий в Казахстане 15 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 15 октября.

Новости по теме

Обзор наиболее важных событий в Казахстане 8 октября
Обзор наиболее важных событий в Казахстане 5 октября Обзор наиболее важных событий в Казахстане 3 октября

                                                                           АСТАНА

В 09.00 в Казмедиа центре медиа-тренинг на тему «Представление идей в репортажах, данных и видеоматериалах - как подают информационный материал по здравоохранению в ВОЗ».

В 10.00 в отеле The Ritz-Carlton состоится церемония открытия представительства Государственного банка развития Китая на площадке Международного финансового центра «Астана».

В 11.00 в пресс-центре акимата Астаны брифинг на тему «Качество питания в школьных столовых»  с участием руководителя управления образования Астаны А.Жангозина, представителей городского филиала партии «Нұр Отан» и родительской общественности.

В 15.30 в АО «НК «ҚТЖ» с участием  и.о. гендиректора АО «КТЖ-Грузовые перевозки» Кайрата Саурбаева, руководителей АО «Астык Транс»,  АО «KTZ Express» состоится брифинг по итогам перевозок социально-значимых грузов (зерна, муки)  за 9 месяцев 2018 года.

 

                                                                        АЛМАТЫ

В 16.00 состоится выездная встреча председателя Наурызбайского районного филиала партии «Нұр Отан» с жителями Наурызбайского района для проведения процедуры сдачи в эксплуатацию улиц микрорайона.

 

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Астана,
Поделиться:

Автор:

Алмас Жумабаев

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Архив