+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -17 °С
Алматы: -15 °С
USD 377.46 EUR 418.75
RUB 6.15 CNY 54.56
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Обзор наиболее важных событий в Казахстане 14 января

13 Января 2020 20:00
Поделиться:
Обзор наиболее важных событий в Казахстане 14 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 января.

Новости по теме

Обзор наиболее важных событий в Казахстане 27 декабря
Обзор наиболее важных событий в Казахстане 26 декабря Обзор наиболее важных событий в Казахстане 25 декабря Обзор наиболее важных событий в Казахстане 24 декабря

НУР-СУЛТАН

В 09:00 в «Үкімет үйі» состоится заседание Правительства. На повестке: предварительные итоги социально-экономического развития РК и исполнение республиканского бюджета за 2019 год; меры по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары; концепция Государственной программы по управлению водными ресурсами на 2020-2030 гг.

В пресс-центре акимата города Нур-Султана в 11:00 начнется пресс-конференция «Вопросы реализации нового подхода к оказанию адресной социальной помощи (АСП), обязательно госоциального медицинского страхования в столице» с участием руководителей управления занятости и социальной защиты, общественного здравоохранения.

Первое заседание экспертной площадки по реализации Целей устойчивого развития в Казахстане пройдет в 14:30 в отеле «Рэдиссон».


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Алматы,
Поделиться:

Автор:

Гульмира Байзакова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив