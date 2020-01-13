Обзор наиболее важных событий в Казахстане 14 января
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 января.
НУР-СУЛТАН
В 09:00 в «Үкімет үйі» состоится заседание Правительства. На повестке: предварительные итоги социально-экономического развития РК и исполнение республиканского бюджета за 2019 год; меры по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары; концепция Государственной программы по управлению водными ресурсами на 2020-2030 гг.
В пресс-центре акимата города Нур-Султана в 11:00 начнется пресс-конференция «Вопросы реализации нового подхода к оказанию адресной социальной помощи (АСП), обязательно госоциального медицинского страхования в столице» с участием руководителей управления занятости и социальной защиты, общественного здравоохранения.
Первое заседание экспертной площадки по реализации Целей устойчивого развития в Казахстане пройдет в 14:30 в отеле «Рэдиссон».
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