Обзор наиболее важных событий в Казахстане 14 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 ноября.

НУР-СУЛТАН

В 9:00 в отеле «Гранд Парк Есиль» пройдут общественные консультации по оценке задействованных технических, экологических и социальных принципов.

В 09:00 в отеле Park Inn Hotel Astana состоится Международный евразийский семинар «Статистика международной торговли: предваряя завтра».

В 10:30 в Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета начнется очередное заседание.

В 11:00 в «Доме журналистов» - пресс-конференция «Почему чиновники Акмолинской области не выполняют поручение Главы государства о привлечении инвестиций и создании рабочих мест? Почему вместо поддержки местный бизнес получает сплошные барьеры?»

В 12:20 в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пресс-конференция, посвященная итогам социально-экономического развития Павлодарской области за 9 месяцев в рамках реализации Послания Главы государства.

В 14:30 в здании отеля «Rixos President Astana» начнется семинар-презентация Национального доклада, основанного на индикаторах «зеленого» роста ОЭСР в Казахстане.

В 15:00 состоится круглый стол «На пути формирования инклюзивного общества в Казахстане».

АЛМАТЫ

В 10:00 в Институте ядерной физики состоится семинар, посвященный введению в эксплуатацию установки нейтронной радиографии и томографии.

В 11:00 в гостинице Almaty состоится заседание Дискуссионного клуба ТТ (Think Tank Club Aspandau): Пенсионная реформа: успех или провал?

В 12:00 в Казахстанском пресс-клубе состоится пресс-конференция, посвященная проблемам диабетической ретинопатии.

В 15:00 в Казахском государственном театре оперы и балета имени Абая состоится закрытая презентация клипа ведущей солистки оперной труппы Зарины Алтынбаевой на арию Ажар из оперы «Абай» (А. Жубанов, Л. Хамиди). Также запланированы выставка музейных экспонатов с первой постановки оперы «Абай» и костюмов из клипа Зарины Алтынбаевой, созданных казахстанскими художниками и дизайнерами.