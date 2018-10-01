Обзор наиболее важных событий в Казахстане 13 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 13 октября.

АСТАНА

В 9:30 в БЦ «Байтерек» стартует хакатон на тему «Market Tech».

В 10:00 откроется сельскохозяйственная ярмарка Павлодарской области.

В 10:00 во всех образовательных школах страны пройдут республиканские родительские конференции «Казахстанские родители 21 века: стань примером своему ребенку».

В 11:00 в ТД «Аймақ Тау» откроется Центр помощи молодежи.

В 14:00 в отеле Rixos President Hotel состоится выставка британского образования Study UK.

АЛМАТЫ

В 9:00 на площади перед «Атакентом» состоится расширенная сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводители Алматинской области.

В 10:00 в честь 20-летия Общественного фонда «Фонд образования Нурсултана Назарбаева» состоится шахматный турнир среди студентов филиалов фонда: Международная школа «Мирас», специализированный лицей «Арыстан», Международная Школа Алматы, Университет Международного Бизнеса (UIB), Международный Университет Информационных Технологий (IITU) и Инновационный технический колледж на базе Международного университета информационных технологий.

В 15:00 в Доме дружбы начнется конференция республиканского общественного объединения «Ассоциация азербайджанцев» по обсуждению и разъяснению Послания Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни».

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В 9:00 в Усть-Каменогорске у ТЛЦ «Фреш Маркет» откроется сельскохозяйственная ярмарка Тарбагатайского района.

В 10:30 в ВКГУ им.С.Аманжолова в рамках программы «Рухани жаңғыру»состоится встреча студентов с известным поэтом Исраилом Сапарбаем.