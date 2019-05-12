Обзор наиболее важных событий в Казахстане 13 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 13 мая.

НУР-СУЛТАН

В 10.00 во Дворце школьников имени М. Утемисова состоится торжественная церемония открытия III Паралимпийских стартов Фонда Первого Президента РК - Елбасы «Жеңістерге бірге» - «Вместе к победам».