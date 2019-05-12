Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
02:45 601
-
-
-
-
вчера 23:40 528
-
-
-
-
вчера 21:41 601
-
вчера 21:28 493
-
вчера 21:03 556
-
вчера 20:55 829
-
Обзор наиболее важных событий в Казахстане 13 мая
12 Мая 2019 19:30 69
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 13 мая.
Новости по темеОбзор наиболее важных событий в Казахстане 6 мая Куда сходить на этой неделе в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН
В 10.00 во Дворце школьников имени М. Утемисова состоится торжественная церемония открытия III Паралимпийских стартов Фонда Первого Президента РК - Елбасы «Жеңістерге бірге» - «Вместе к победам».
Ключевые слова: Нур-Султан,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Обзор наиболее важных событий в Казахстане 12 мая
- Трех жителей столицы задержали за рекламу сайтов синтетических наркотиков
- Стало известно, кто спас ценой своей жизни тонувшую девочку в Нур-Султане
- Из Лондона в Нур-Султан: участники велоэкспедиции успели побывать в 4 странах из семи
- Нур-Султан примет Всемирные игры боевых искусств-2021
- Мужчина утонул в реке, спасая девочку в Нур-Султане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн