Обзор наиболее важных событий в Казахстане 12 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 12 октября.

АСТАНА

В 9.30 в Генеральной прокуратуре РК состоится международная научно-практическая конференция, на которой обсудят проблемы и перспективы внедрения института медиации в уголовном процессе.

В 9.30 в Назарбаев центре состоится Форум для молодых журналистов «Jas Qalam» с участием министра информации и коммуникаций Даурена Абаева. Организатором форума является Фонд Первого Президента РК - Елбасы совместно с Конгрессом молодежи Казахстана.

В 10.00 Министерство национальной экономики РК совместно с Национальным партнером ВЭФ в Казахстане - Центром стратегических инициатив (CSI) проводят семинар-совещание по разъяснению новой методологии ГИК 4.0 для представителей государственных органов, институтов развития и НПП «Атамекен».

В 10.00 в ЕНУ имени Л.Н. Гумилева пройдет «круглый стол» с участием депутатов Парламента Республики Казахстан, посвященный Всемирному дню стандартов.

В 10.00 в Rixos President Astana состоится Qаzaqstan Technology Forum.

В 10.00 в выставочном центре «Көрме» пройдет официальное открытие Республиканского конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана».

В 12.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Казахстан пройдет пресс-конференция с участием президента Федерации ММА Казахстана Асылбека Дюсенова и первого вице-президента Федерации ММА Казахстана Анатолия Кима.

В 15.00 в НПП «Атамекен» пройдет заседание совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции при НПП РК «Атамекен» под председательством Каирбека Сулейменова.

В 15.00 в Мажилисе Парламента РК запланировано заседание депутатской группы Ассамблеи народа Казахстана.

В 15.00 в Министерстве иностранных дел РК состоится брифинг посла Республики Казахстан в Египте Армана Исагалиева об актуальных вопросах казахстанско-египетских отношений.

В 16.00 в пресс-службе Министерства юстиции РК состоится 464-ое заседание Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности.

В 18.00 в Қазмедиа орталығы откроется выставка #EU4Kids: изучай Европу с детьми.

АЛМАТЫ

В 9.00 в отеле «BEST WESTERN PLUS Атакент парк» состоится открытие международного конгресса «Almaty hepatology 2018» с участием министра здравоохранения Республики Казахстан Елжана Биртанова.

В 12.00 в региональной службе коммуникаций города Алматы состоится пресс-конференция «Цифровая осень 2018».

В 13.00 в отеле «BEST WESTERN PLUS Атакент парк» состоится пресс-конференция, посвященная ситуации с циррозом печени в Казахстане.

В 15.00 в городском филиале партии «Нұр Отан» состоится брифинг с участием официального представителя ДВД города Алматы подполковника полиции Салтанат Азирбек, оперуполномоченного по особо важным делам управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Дауреном Кобеевым и директором ГКП «Центр психического здоровья» Сапаром Рахменшеевым.

В 15.00 в Национальной библиотеке РК состоится конференция, посвященная 120-летию трижды депутата Верховного совета СССР, бригадира первой в СССР бригады женщин-нефтяников Балганым Доспаевой.