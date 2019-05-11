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Обзор наиболее важных событий в Казахстане 12 мая
11 Мая 2019 21:28 97
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 12 мая.
Новости по темеКуда сходить на этой неделе в Нур-Султане Обзор наиболее важных событий в Казахстане 27 апреля
НУР-СУЛТАН
В 16.30 в «Астана опера» состоится пресс-конференция, посвященная открытию V Международного конкурса молодых пианистов «Astana Piano Passion».
Ключевые слова: Нур-Султан,
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