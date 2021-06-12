Обзор наиболее важных событий в Казахстане 12 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 июня.

В 9.45 в сфере «Нур Алем» (Большой зал BCPD) пройдет форум Президентского молодежного кадрового резерва.

В 10.00 по инициативе столичного акимата на улице Азербайджана Мамбетова (от пр. Абая до пр. Кенесары) будет открыта уютная улица для пеших прогулок Demalys Promenade.

В 11.00 на Аллее писателей (пересечение проспекта Абая и улицы А. Сенбинова) откроется «библиотека под открытым небом». Церемонию открытия посетит поэт, литературовед, Заслуженный деятель РК, лауреат Международной литературной премии «Алаш», директор городского филиала Союза писателей Казахстана Даулеткерей Капулы. Он прочитает свои стихи и исполнит несколько песен из своего репертуара.

В 20.00 в Амфитеатре Центрального городского парка состоится концерт ГТОБ «Астана Опера» «Восемь времен года» (А. Вивальди, А. Пьяццолла).