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Обзор наиболее важных событий в Казахстане 11 октября
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 11 октября.
АСТАНА
В 8.30 во Дворце независимости начнется второй день VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий «Религиозные лидеры за безопасный мир».
В 9.00 в отеле «Думан» откроется объединенная Международная конференция по широкому кругу актуальных вопросов онкологии и паллиативной помощи с участием Министра здравоохранения РК Елжана Биртанова.
В 9.00 в здании Назарбаев центра состоится международная конференция «20 лет ОБСЕ в Республике Казахстан: сотрудничество и достижения».
В 9.30 в отеле «The Ritz-Carlton» состоится международная конференция на тему: «Механизмы разрешения инвестиционных и коммерческих споров в Казахстане и странах ОЭСР».
В 09.30 в Палате предпринимателей Астаны состоится Совет по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции города Астаны.
В 10.00 министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов встречается с учениками полицейского кадетского класса из Алматинской области.
В 11.00 в Мажилисе Парламента РК пройдет презентация правительственного законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства».
В 11.00 в Мажилисе состоится презентация бюджетных поправок.
В 12.00 в Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева пройдет международная конференция «Анализ и перспективы развития РК глазами иностранных ученых».
В 12.00 по адресу: улица Абылайхана, 6/5 состоится торжественное открытие мемориальной доски видному ученому-литератору, академику НАН РК, лауреату Государственной премии Рымгали Нургали.
В 15.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Казахстан состоится пресс-брифинг советника председателя правления АО «НК «ҚТЖ» Руслана Иманкулова по итогам работы АО «НК «ҚТЖ» по перевозке зерна за 9 месяцев текущего года.
В 17.00 в Whyndham Hotel пройдет конференция «Новые тренды и технологии в управлении бизнесом: от стратегии к аналитике», организованная Geneva Business School Kazakhstan.
АЛМАТЫ
В 9.00 в отеле «Казахстан» начнет работу III съезд анестезиологов и реаниматологов Казахстана.
В 10.00 Министерство национальной экономики Республики Казахстан совместно с АО «Институт экономических исследований» проводит «круглый стол» на тему: «Практика применения Предпринимательского кодекса Республики Казахстан».
В 11.00 в Доме дружбы состоится Единый тематический день по обсуждению и разъяснению Послания Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни».
В 15.00 в Национальной библиотеке РК состоится встреча с главным редактором газеты «ВЕСЬ МИР» Юрием Кириницияновым.
КАРАГАНДА
В 15.45 впервые в Караганде руководство ФК «Шахтер» при участии специалистов учебного центра, поддержке управления физической культуры и спорта Карагандинской области и партии «Нур Отан» в рамках реализации пилотного проекта «Футбол - моя профессия» проведут бизнес-игру «Начни и совершенствуй свой бизнес» для футболистов детско-юношеского направления.
В 15.00 в Караганде стартует ХIII Республиканский турнир по вольной и женской борьбе памяти Аманчи Акпаева. В нем примут участие сильнейшие юные спортсмены (2004-2005 г.р.) со всех областей Казахстана. Турнир будет проходить в СК «Жастар».
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