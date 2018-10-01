-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20:05 363
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19:06 369
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Обзор наиболее важных событий в Казахстане 10 октября
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 10 октября.
АСТАНА
В 9:00 в отеле Radisson Hotel Astana откроется ежегодная Конференция по вопросам развития конкуренции и предпринимательства на тему «Экономический анализ и роль комплаенс-программ в антимонопольных расследованиях».
В 9:30 в Конгресс-центре пройдет Восьмая сессия Совещания Сторон Конвенции об охране и использовании трансграничных водотоков и международных озер.
В 10:00 во Дворце мира и согласия начнется VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий.
В 12:20 в Службе центральных коммуникаций состоится пресс-конференция на тему «Крупные нефтяные проекты: вызовы и возможности для отечественного бизнеса в рамках Послания Президента народу Казахстана».
АЛМАТЫ
В 10:00 во Дворце школьников стартует конкурс «Адал Ұстаз» среди педагогических работников города Алматы.
В 10:00 состоится Форум молодых лидеров Содружества «Молодежные инициативы, гражданское общество, добровольчество».
В 11:30 в Региональной службе коммуникаций города Алматы пройдет пресс-конференция на тему «Исполнение бюджета города Алматы».
В 11:30 начнется торжественная церемония подписания Соглашения о стратегическом сотрудничестве между Казахстанской фондовой биржей (KASE) и Московской биржей (MOEX).
В 12:00 на первом этаже исторического здания гостиницы «Алматы» состоится открытие городского музея Alma Museum.
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В 10:00 в Усть-Каменогорске, в актовом зале Казахстанско-Американского свободного университета, пройдет круглый стол «100 новых учебников: перезагрузка образовательной системы» в рамках программы«Рухани жаңғыру».
- Не просто слушать и кивать, а подкреплять действиями - волонтеры о Послании
- Аким ВКО представил план по реализации Послания
- Зона отдыха горела близ Астаны
- В Казахстане пройдет первая премия в области цифровизации
- Почти 2 тысячи домов в Алатауском районе Алматы останутся без газа
- По прибытии позвали в гости - представитель ООН о гостеприимстве казахского народа