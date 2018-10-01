Обзор наиболее важных событий в Казахстане 10 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 10 октября.

АСТАНА

В 9:00 в отеле Radisson Hotel Astana откроется ежегодная Конференция по вопросам развития конкуренции и предпринимательства на тему «Экономический анализ и роль комплаенс-программ в антимонопольных расследованиях».

В 9:30 в Конгресс-центре пройдет Восьмая сессия Совещания Сторон Конвенции об охране и использовании трансграничных водотоков и международных озер.

В 10:00 во Дворце мира и согласия начнется VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

В 12:20 в Службе центральных коммуникаций состоится пресс-конференция на тему «Крупные нефтяные проекты: вызовы и возможности для отечественного бизнеса в рамках Послания Президента народу Казахстана».

АЛМАТЫ

В 10:00 во Дворце школьников стартует конкурс «Адал Ұстаз» среди педагогических работников города Алматы.

В 10:00 состоится Форум молодых лидеров Содружества «Молодежные инициативы, гражданское общество, добровольчество».



В 11:30 в Региональной службе коммуникаций города Алматы пройдет пресс-конференция на тему «Исполнение бюджета города Алматы».

В 11:30 начнется торжественная церемония подписания Соглашения о стратегическом сотрудничестве между Казахстанской фондовой биржей (KASE) и Московской биржей (MOEX).



В 12:00 на первом этаже исторического здания гостиницы «Алматы» состоится открытие городского музея Alma Museum.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В 10:00 в Усть-Каменогорске, в актовом зале Казахстанско-Американского свободного университета, пройдет круглый стол «100 новых учебников: перезагрузка образовательной системы» в рамках программы«Рухани жаңғыру».