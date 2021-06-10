Обзор наиболее важных событий в Казахстане 10 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 июня.

В 09.00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания санитарно-эпидемиологическая ситуация; итоги социально-экономического развития РК и исполнение республиканского бюджета за январь-май 2021 года; завершение весенне-полевых работ; влияние удорожания строительных материалов на рынок жилья. Заседание Правительства будет транслироваться в режиме онлайн на сайте PrimeMinister.kz и официальных аккаунтах в социальных сетях.

В 10.00 состоится заседание Сената Парламента РК. Заседание Сената будет транслироваться в режиме онлайн на сайте Палаты www.parlam.kz.

В 10.30 ко Дню медицинского работника состоится круглый стол, посвященный теме правовой защиты казахстанских медиков. Онлайн-трансляция круглого стола будет доступна на нашем ютуб канале.

В 12.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О социально-экономическом развитии Кызылординской области в рамках поручений Главы Государства». Спикер: Аким Кызылординской области Абдыкаликова Гульшара Наушаевна. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 14.00 состоится отчетная встреча министра труда и социальной защиты населения РК Серика Шапкенова с населением. Встреча будет проходить в режиме online. Прямая трансляция отчетной встречи будет осуществляться на сайте министерства, а также на официальных аккаунтах в социальных сетях:

Facebook: https://www.facebook.com/enbek.gov.kz, YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCR4RVBVn-HMQPkjJiN35UbA .

В 14.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О социально-экономическом развитии Мангистауской области в рамках поручений Главы государства». Спикер: Аким Мангистауской области Серикбай Трумов. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 15.00 в онлайн-формате пройдет заседание совета по мониторингу проектов ГЧП НПП РК «Атамекен». Прямая трансляция заседания пройдет на официальной странице НПП «Атамекен» в facebook: https://www.facebook.com/atamekenkz/.

В 16.00 в «Қазмедиа орталығы» планируется заседание Совета иностранных инвесторов с участием Президента РК.

АЛМАТЫ

В 11.00 на площадке Региональной службы коммуникаций Алматы состоится онлайн-интервью на тему «По вопросам вакцинации против коронавирусной инфекции». Спикер – доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных и тропических болезней КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова Равиля Егембердиева.