Обзор наиболее важных событий в Казахстане 10 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 августа.

В 10.00 пройдет церемония торжественного возложения цветов к памятнику Абая в городе Нур-Султан. На мероприятии примут участие Государственный Секретарь Республики Казахстан Крымбек Кушербаев, заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов, Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан Даурен Абаев, министр культуры и спорта Актоты Райымкулова, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов, также представители общественности председатель Правления газеты «Егемен Қазақстан» Дархан Кыдырали, ректор ЕНУ имени Л.Н. Гумилева Ерлан Сыдыков, ученый, академик Дихан Камзабекулы, известный поэт Несипбек Айтулы.

В 10.00 Фонд «Даму» проведет пресс-тур по объектам предпринимательства в Нур-Султане, получивших государственную поддержку на развитие бизнеса.

Участники тура посетят компании по производству изделий из декоративного камня «STONE HOUSE», лифтов «SKY ELEVATOR KZ» и хлебобулочных изделий «Столичный хлеб».

В 12.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О запуске программы финансирования стартапов Seed money от «Astana Hub». Спикеры: Директор офиса PR, маркетинга и ивентов Международного технопарка IT-стартапов «Astana Hub» Марат Шакен, директор офиса поддержки участников Международного технопарка IT-стартапов «Astana Hub» Анна Баталова, Председатель Правления АО «Национальное агентство по развитию инноваций «QazInnovations» Ильяс Оспанов. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 17.00 ЕНУ им. Л.Н. Гумилева в рамках онлайн-концерта «Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп», приуроченного ко Дню рождения Абая Кунанбаева, проведет презентацию книги «Абай мерейтойы». Ссылка для онлайн подключения: https://www.youtube.com/watch?v=WwH-RdtXYQE.