+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 25 °С
Алматы: °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Обзор наиболее важных событий в Казахстане 10 августа

9 Августа 2021 19:05
Поделиться:
Обзор наиболее важных событий в Казахстане 10 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 августа.

Новости по теме
Какие развязки и улицы откроют в этом году в Алматы
147 нарушений карантина выявлено за неделю в Алматы В Актобе пересмотрели решение о строительстве дома на месте стадиона Обязательна ли вакцинация для студентов

В 10.00 пройдет церемония торжественного возложения цветов к памятнику Абая в городе Нур-Султан. На мероприятии примут участие Государственный Секретарь Республики Казахстан Крымбек Кушербаев, заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов, Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан Даурен Абаев, министр культуры и спорта Актоты Райымкулова, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов, также представители общественности председатель Правления газеты «Егемен Қазақстан» Дархан Кыдырали, ректор ЕНУ имени Л.Н. Гумилева Ерлан Сыдыков, ученый, академик Дихан Камзабекулы, известный поэт Несипбек Айтулы.

В 10.00 Фонд «Даму» проведет пресс-тур по объектам предпринимательства в Нур-Султане, получивших государственную поддержку на развитие бизнеса.

Участники тура посетят компании по производству изделий из декоративного камня «STONE HOUSE», лифтов «SKY ELEVATOR KZ» и хлебобулочных изделий «Столичный хлеб».

В 12.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О запуске программы финансирования стартапов Seed money от «Astana Hub». Спикеры: Директор офиса PR, маркетинга и ивентов Международного технопарка IT-стартапов «Astana Hub» Марат Шакен, директор офиса поддержки участников Международного технопарка IT-стартапов «Astana Hub» Анна Баталова, Председатель Правления АО «Национальное агентство по развитию инноваций «QazInnovations» Ильяс Оспанов. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 17.00 ЕНУ им. Л.Н. Гумилева в рамках онлайн-концерта «Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп», приуроченного ко Дню рождения Абая Кунанбаева, проведет презентацию книги «Абай мерейтойы». Ссылка для онлайн подключения: https://www.youtube.com/watch?v=WwH-RdtXYQE.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Общество  
Поделиться:
Новости по теме
Какие развязки и улицы откроют в этом году в Алматы
147 нарушений карантина выявлено за неделю в Алматы
В Актобе пересмотрели решение о строительстве дома на месте стадиона
Обязательна ли вакцинация для студентов
Популярное
1 Карагандинского чиновника уволили за организацию тоя
2 Свадьбу, обнаруженную с дрона, распустили в Атырау
3 Подросток утонул в водохранилище в ВКО
4 Девятерых иностранцев не пропустили через госграницу в Павлодарской области
5 На пять суток могут арестовать нарушителей карантина в Караганде
6 На Актюбинском заводе ферросплавов возник пожар
Читайте также
Обязательна ли вакцинация для студентов
В Казахстане начали взвешивать пассажиров самолетов
Карагандинского чиновника уволили за организацию тоя
Свадьбу, обнаруженную с дрона, распустили в Атырау
Подросток утонул в водохранилище в ВКО
Девятерых иностранцев не пропустили через госграницу в Павлодарской области
На пять суток могут арестовать нарушителей карантина в Караганде
На Актюбинском заводе ферросплавов возник пожар
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив