Обзор мундиаля. 28 ноября

28 Ноября 2022, 15:03

Сборная Коста-Рики обыграла Японию - 1:0. Единственный гол на 81-й минуте забил защитник костариканцев Кейсер Фульер.

Главный тренер сборной Коста-Рики Луис Фернандо Суарес в восторге от победы:

- Мы все еще мечтаем о выходе в плей-офф. Я в восторге. Самое главное — это способности игроков, то, что они сделали, чтобы добиться победы. Коста-Рика снова была Коста-Рикой.

Наставник сборной Японии Хадзимэ Мориясу поделился эмоциями:

- Мы проиграли эту игру, но Япония выложится по полной против Испании. Мы посмотрим их сегодняшнюю игру против Германии и постараемся подготовиться как можно лучше. У нас еще есть шанс.

В группе F сборная Бельгии проиграла Марокко со счетом 0:2.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес:

- Думаю, так получилось, потому что мы играли со страхом проиграть. Обычно мы играем на атаку. Возможно, это груз на наших плечах. В последнем матче придется играть на победу и так, как будто нам нечего терять. И это большая мотивация.

Наставник сборной Марокко:

- Сегодня мы еще ничего не выиграли. Конечно, я доволен этой победой, но мы должны восстановиться, Канада – очень хорошая команда, и чтобы победить ее, мы должны сохранять этот боевой дух. Мы ничего не сделали, мы еще не вышли в плей-офф, но мы хотим это сделать.

Канада проиграла Хорватии со счетом 4:1. Хоть счет на второй минуте открыл канадский игрок Альфонсо Дэвис, но это оказался единственный гол Канады. Андрей Крамарич в это матче забил три гола, один не был засчитан из-за офсайда. Еще по одному голу у Ливайя и Ловро Майера.

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен прокомментировал победу:

— Было тяжело, первые пять минут мы просто спали, но после пропущенного гола взбодрились. Мы заслужили сегодняшнюю победу.

Сборные Испании и Германии сыграли вничью со счётом 1:1. На 62-й минуте счёт открыл нападающий сборной Испании Альваро Мората, немцы сумели забить ответный мяч на 83-й минуте, отличился нападающий Никлас Фюллькруг.

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