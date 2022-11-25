Обзор мундиаля. 25 ноября

25 Ноября 2022, 15:52

Исторический гол Роналду принес Португалии победу над Ганой со счетом 3:2. Капитан португальской команды реализовал пенальти во втором тайме. 37-летний футболист первым в истории забил на пяти чемпионатах мира. Также Роналду стал вторым в истории игроком, забившим гол на чемпионате мира в качестве свободного агента.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш оценил состояние внутри команды:

- Криштиану, как и все игроки, которых я вызвал, приехал очень голодным до побед, чтобы показать свои способности и сделать Португалию чемпионом мира. Он всегда был голоден — вот почему он так долго играл на высоком уровне. У нас у всех большие амбиции. Я верю — и игроки тоже.

А теперь о предстоящих матчах 2-го тура. Прежде всего, это Нидерланды—Эквадор. Букмекеры считают фаворитами номинальных хозяев. При этом, отмечают, что матч получится нерезультативным. Думается, подопечные опытнейшего Луи ван Гала одержат победу во встрече с Эквадором. У «триколора» меньше резервов, да и в квалификации Чемпионата мира он выступил не лучшим образом.

Эквадор в матче 1-го тура одержал победу над Катаром без особого труда. Но удастся ли им одолеть гораздо более сильную сборную — Нидерланды? Тем более форвард Эннер Валенсия, сделавший дубль в матче открытия турнира против Катара, получил повреждение ноги, из-за которого был заменен на 77-й минуте.

Правда, главный тренер сборной Эквадора Густаво Альфаро заявил:

- Эннер выйдет на поле в матче с Нидерландами, в этом нет сомнений.

Отметим интересный статистический факт — за десять чемпионатов мира, на которые отбиралась голландская сборная (первый — в 1934 году, последний — в 2014-м), она ни разу не вылетала на групповом этапе.

Нельзя обойти вниманием другой матч – Англия – США. Англия никогда не побеждала США на чемпионах мира, при этом уже после второго тура группового этапа чемпионата мира может обеспечить себе место в плей-офф. В случае победы над США команда Гарета Саутгейта наберет шесть очков.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отметил после игры с Ираном:

- Это отличный старт, но мы должны быть лучше. Нужно показать улучшение уже в следующей игре против США.

Команда Бергхалтера ничем не удивила в первом туре. США по традиции сыграли довольно пресно. Сборную США должны были обыгрывать, но Уэльсу немного не повезло в завершении.

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