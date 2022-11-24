Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Обзор мундиаля. 24 ноября

24 Ноября 2022, 16:37
Обзор мундиаля. 24 ноября

И снова сенсация! И снова от тех, от кого не ждали. Сегодня с нее и начнем. Сборная Японии обыграла Германию со счетом 2:1. На 7-й минуте судьи отменили гол японца Дайдзэна Маэды из-за офсайда. На 33-й минуте полузащитник немцев Илкай Гюндоган открыл счет, реализовав пенальти. Перед перерывом арбитры не стали засчитывать гол Кая Хаверца, который оказался в положении вне игры. На 75-й минуте нападающий японцев Рицу Доан сравнял счет, а на 83-й минуте еще один японский форвард Такуми Асано вывел свою команду вперед.

Главный тренер сборной Японии Хадзиме Мориясу сказал:

- Я считаю, что это исторический момент и историческая победа, если не сказать больше. Что касается развития японского футбола, я думаю, что мы набираем обороты, и игроки уезжают за границу. Мы считаем, что эти лиги способствовали развитию способностей наших японских игроков, поэтому мы очень благодарны и уважаем это. Но независимо от соперника, мы стремимся к победе.

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался о поражении:

- Сегодня нам пришлось заплатить за индивидуальные ошибки. В первом тайме мы упустили много моментов. Япония обыграла нас с точки зрения эффективности и забила еще один гол. Индивидуальные ошибки, которые мы допустили, не должны были случиться. Мы знали, что Япония быстро переходит из обороны в атаку, и сегодня они так и делали.

Томас Мюллер также назвал поражение незаслуженным:

- Начинать с поражения – нелепо. Но, видя, как мы пропускали голы, можно сказать, что это поражение не было незаслуженным.

Мы должны обдумать это. Признать поражение никогда не бывает легко. Но мы должны оставаться объективными – поражение легко анализировать с точки зрения футбола, но трудно воспринять эмоционально. Если ты не эффективен в футболе, ты ничего не выиграешь.

А вот другой лидер чемпионата Испания разгромила Коста-Рику, забив семь безответных мячей.

Ферран Торрес высказался о победе:

- Очень счастлив. Мы знали, что это будет сложный матч. К перерыву мы уже добились впечатляющего результата, но мы хотели большего, потому что в таком соревновании все решают голы. Теперь мы посмотрим видео матча Германии, мы постараемся перенести сегодняшнюю игру туда, куда захотим. Я не знаю, являемся ли мы кандидатами [на победу], но мы хотим добиться больших успехов.

Обзоры и анонсы мундиаля смотрите и болейте с Инессой Назаровой и Букмекерской конторой Ubet.


Теги:
Новости по теме
Криштиану Роналду есть что показать на ЧМ-2022 – экс-защитник сборной Португалии
ЧМ-2022: Бельгия с большим трудом обыграла Канаду
Причину поражения от Японии назвал главный тренер сборной Германии
Читайте также
Криштиану Роналду есть что показать на ЧМ-2022 – экс-защитник сборной Португалии
ЧМ-2022: Бельгия с большим трудом обыграла Канаду
Причину поражения от Японии назвал главный тренер сборной Германии
Сборная Испании забила больше 100 голов на чемпионатах мира
Финальные этапы Кубка мира по фристайлу  пройдут на «Шымбулаке»
Кубок Азии на призы Кажымукана Мунайтпасова cтартовал в Туркестане
Семь безответных мячей забили испанцы в ворота Коста-Рики на ЧМ-2022
«Кайрат» неприятно удивил на старте элитного раунда Лиги чемпионов
Новости партнеров
Популярное
1 Рак легкого обнаружили у 400 пациентов в Карагандинской области
2 «Барыс» примет казанский «Ак Барс» в Астане
3 Качество жизни неразрывно связано с уровнем защиты прав потребителей – МТИ РК
4 Опухоль головного мозга удалили двухмесячной малышке в Астане
5 Пять участков республиканских трасс закрыты из-за непогоды в Казахстане

Лента новостей