Обзор мундиаля. 15 декабря

15 Декабря 2022, 17:32

Первым финалистом чемпионата стала сборная Аргентины, обыгравшая Хорватию со счетом 3:0. Счет в игре на 34-й минуте открыл форвард Лионель Месси, реализовав пенальти. 11-метровый удар был назначен после того, как голкипер хорватов Доминик Ливакович сбил с ног Хулиана Альвареса. Для Месси этот гол стал 11-м в карьере на чемпионатах мира. Он обошел Габриэля Батистуту и установил новый рекорд национальной сборной по голам на турнире.

На 39-й минуте Альварес удвоил преимущество Аргентины. Во втором тайме 22-летний форвард оформил дубль, забив после передачи Месси.

Капитан и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал пост:

– Вперед, в финал! Мы снова нашли силы для того, чтобы провести отличный матч. Спасибо большое всем, кто верил в нашу команду! Вперед, Аргентина!

Во втором матче за выход в финал встретились Франция и Марокко.

Французы быстро вышли вперёд благодаря быстрому голу, который случился на пятой минуте встречи. После удара Килиана Мбаппе мяч рикошетом полетел в сторону защитника Тео Эрнандеса, который ударил точно по воротам – 1:0. Во втором тайме марокканцы владели мячом и пытались взломать оборону французской сборной, но та мастерски отражала все атаки. В конце концов французы сумели воспользоваться одной из своих многочисленных контратак. На 80-й минуте Килиан Мбаппе отдал пас на Рандаля Коло Муани, который забросил мяч в пустые ворота – 2:0.

Центральный защитник сборной Франции Рафаэль Варан высказался о целях сборной Франции на чемпионате мира:

– Перед нашей сборной была поставлена задача — выиграть чемпионат мира. Такой была наша цель с самого старта турнира. Конечно, тот факт, что мы вышли в полуфинал, — это уже удовлетворительно, потому что добиться этого непросто. Но настоящая цель у нас одна — выиграть чемпионат мира.

Таким образом, сборная Хорватии сыграет в матче за третье место с Марокко. Ну а в финале Аргентина встретится с Францией. Франция и Аргентина в третий раз встретятся в рамках чемпионата мира. Дважды побеждала Аргентина – в 1930 и 1978 годах. Последняя встреча была на чемпионате-2018, где Франция в 1/8 финала была сильнее и выиграла у Аргентины со счетом 4:3.

Следующий обзор мундиаля смотрите 19 декабря в 19:25 на телеканале Jibek Joly c букмекерской конторой Ubet.