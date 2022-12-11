НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Обзор мундиаля. 11 Декабря

11 Декабря 2022, 18:17
Обзор мундиаля. 11 Декабря

Сборная Марокко сенсационно обыграла Португалию со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил на 42-й минуте форвард марокканцев Юссеф Эн-Несири. Голевую передачу отдал Яхья Аттьят-Аллах.

Форвард Португалии Криштиану Роналду начал матч на скамейке запасных. Он вышел на поле на 51-й минуте. Этот матч стал для Роналду 196-м в карьере за сборную. Он повторил мировой рекорд по числу матчей за национальные команды.

Сборная Марокко впервые в своей истории вышла в полуфинал чемпионата мира.

Защитник сборной Португалии Рубен Диаш поделился эмоциями после поражения:

– Сложная игра. Мы старались сделать все, что могли. Речь не шла о том, чтобы мы были фаворитами. Мы знаем свои качества и то, на что мы способны. Но это была отличная команда, и мы не смогли быть лучше.

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги заявил:

– Мы противостояли великой португальской команде. Я сказал игрокам перед матчем, что мы должны войти в историю Африки, что мы и сделали. Мы прогрессируем, развиваем наше мастерство. Мы думали, когда же сможем достичь этой стадии чемпионата мира, и вот сейчас достигли. Это еще не конец.

В последнем матче четвертьфинала встречались Англия и Франция.

И французы победили со счетом 2:1. В первом тайме французы открыли счет после точного дальнего удара полузащитника Орельена Тчуамени. Во второй тайме англичане получили право на пенальти, который реализовал нападающий Гарри Кейн. Победу же французам принес точный удар лучшего бомбардира в истории сборной Франции — нападающего Оливье Жиру. Франция стала первым с 1998 года действующим чемпионом мира, который дошел до полуфинала мундиаля.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал выход команды в полуфинал:

– Это потрясающе, это был отличный матч. Мы встретились с поистине фантастической английской командой, мы снова ответили должным образом. Это великолепно, мы должны насладиться этим моментом. Мы в полуфинале, но это еще не все.

Обзоры и анонсы мундиаля смотрите в 19:25 на телеканале Jibek Joly c букмекерской конторой Ubet.

Теги:
Новости по теме
Тяжеловес из Казахстана нокаутом в первом раунде дебютировал в профи
Пеле призвал Неймара продолжать вдохновлять после вылета Бразилии с ЧМ-2022
Определились все полуфиналисты чемпионата мира по футболу в Катаре
Читайте также
Тяжеловес из Казахстана нокаутом в первом раунде дебютировал в профи
Теплоисточники Казахстана, новые акимы регионов и мировой футбол – обзор недели
Пеле призвал Неймара продолжать вдохновлять после вылета Бразилии с ЧМ-2022
Казахстанская конькобежка стала серебряной призеркой на этапе Кубка мира в Калгари
Определились все полуфиналисты чемпионата мира по футболу в Катаре
Сборная Франции обыграла Англию и вышла в полуфинал ЧМ-2022
Американский журналист умер на чемпионате мира в Катаре
Лучшего кусбеги определили на международном турнире в Акмолинской области
Новости партнеров
Популярное
1 Аким Астаны встретился с дольщиками
2 За сообщения о фактах коррупции 11 акмолинцев поощрили на 1,8 млн тенге
3 Определились все полуфиналисты чемпионата мира по футболу в Катаре
4 Строившим дома для жителей Аулиекольского района вручил госнаграды глава МИИР РК
5 Непобежденный боец из Казахстана отправил россиянина в тяжелый нокаут

Лента новостей