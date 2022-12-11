Обзор мундиаля. 11 Декабря

11 Декабря 2022, 18:17

Сборная Марокко сенсационно обыграла Португалию со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил на 42-й минуте форвард марокканцев Юссеф Эн-Несири. Голевую передачу отдал Яхья Аттьят-Аллах.

Форвард Португалии Криштиану Роналду начал матч на скамейке запасных. Он вышел на поле на 51-й минуте. Этот матч стал для Роналду 196-м в карьере за сборную. Он повторил мировой рекорд по числу матчей за национальные команды.

Сборная Марокко впервые в своей истории вышла в полуфинал чемпионата мира.

Защитник сборной Португалии Рубен Диаш поделился эмоциями после поражения:

– Сложная игра. Мы старались сделать все, что могли. Речь не шла о том, чтобы мы были фаворитами. Мы знаем свои качества и то, на что мы способны. Но это была отличная команда, и мы не смогли быть лучше.

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги заявил:

– Мы противостояли великой португальской команде. Я сказал игрокам перед матчем, что мы должны войти в историю Африки, что мы и сделали. Мы прогрессируем, развиваем наше мастерство. Мы думали, когда же сможем достичь этой стадии чемпионата мира, и вот сейчас достигли. Это еще не конец.

В последнем матче четвертьфинала встречались Англия и Франция.

И французы победили со счетом 2:1. В первом тайме французы открыли счет после точного дальнего удара полузащитника Орельена Тчуамени. Во второй тайме англичане получили право на пенальти, который реализовал нападающий Гарри Кейн. Победу же французам принес точный удар лучшего бомбардира в истории сборной Франции — нападающего Оливье Жиру. Франция стала первым с 1998 года действующим чемпионом мира, который дошел до полуфинала мундиаля.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал выход команды в полуфинал:

– Это потрясающе, это был отличный матч. Мы встретились с поистине фантастической английской командой, мы снова ответили должным образом. Это великолепно, мы должны насладиться этим моментом. Мы в полуфинале, но это еще не все.

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