Обзор мундиаля. 08 Декабря

8 Декабря 2022, 17:30

На чемпионате мира началась стадия четвертьфиналов. Первыми в ¼ встретятся Хорватия и Бразилия.

Бразильская сборная – самая успешная команда в истории чемпионатов мира. Завоевав свой первый титул на шестом по счету чемпионате мира, бразильцы быстро вышли в лидеры. В 1994-м Бразилия стала четырехкратным чемпионом, в 2002 году – пятикратным. На нынешнем чемпионате этот рекорд не будет побит: четырехкратные чемпионы, Италия и Германия уже не претендуют на победу.

Тем не менее, после триумфа в 2002 году бразильцы не добивались на первенствах мира ничего выдающегося.

Хорваты за четверть века выступлений в качестве самостоятельной сборной дважды выходили в плей-офф чемпионата мира и оба раза добирались после этого до медалей — потрясающая результативность. В год дебюта, в 1998-м, они заняли третье место, ну а на чемпионате в России стали финалистами, выиграв все матчи по пути к финалу за пределами основного времени.

Во второй игре четвертьфинала сойдутся сборные Нидерландов и Аргентины.

Игра сборной Нидерландов впечатляет. В первую очередь благодаря их наставнику Луи ван Галу. За счет его стратегического плана Депай и партнеры прошли группу на одном дыхании. Катар и Сенегал Нидерланды даже не заметили, как и сборную США. В первом раунде на вылет героем матча стал Дензел Дюмфрис, оформивший две голевые передачи и гол.

После поражения от Саудовской Аравии шансы Аргентины заметно упали. Однако Месси и его партнеры не унывали. Представители Южной Америки последовательно обыграли Мексику и Польшу с одинаковым счетом 2:0. В игре 1/8 финала с Австралией счет 2:1.

Нидерланды не имеют ни одного поражения на катарском чемпионате.

Уже понятно, что фаворита в этом матче быть не может. Класс игроков примерно равен.

Одного Месси в игре против Нидерландов мало. Даже Австралия показала Лионелю Скалони, что нужно бы добавить интересных ходов. Гакпо, Депай, де Йонг ошибок не простят, атаковать эти парни умеют. А Месси получит надежного опекуна в лице ван Дейка и явно будет ограничен в свободе. В таких условиях Аргентине нельзя рассчитывать на легкий успех.