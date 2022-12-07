Обзор мундиаля. 07 декабря

7 Декабря 2022, 17:39

Сборная Испании в серии пенальти проиграла команде Марокко в матче 1/8 финала. Основное время матча закончилось со счетом 0:0. Команды не смогли забить друг другу и в овертайме, а вот в серии точнее были игроки африканской сборной — 3:0.

Сборная Марокко впервые выходит в 1/4 финала ЧМ.

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс сказал:

– Очень обидно. Марокканцы навязали силовой футбол и закрылись в обороне. Мы старались их измотать, искали свободные зоны, но не хватало удачи с последним пасом. Был шанс на последних секундах, но судьба противостояния определилась самым жестоким образом.

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал поражение:

– Футбол – прекрасный вид спорта, но его особенность в том, что команда может выиграть без атак. У нас было 11 ударов, но в створ попали один раз. Пенальти нас подвели, но я горжусь командой. Пенальти – это полностью моя ответственность. Я выбрал первых трех игроков, а остальное решают сами футболисты. Четвертого даже не пришлось отправлять пробивать пенальти. Боно классно играет на пенальти и сегодня он был великолепен.

Сборная Португалии разгромила швейцарцев и вышла в четвертьфинал. Игра завершилась со счетом 6:1.

Раннее сборная Португалии заняла первое место в группе Н, набрав шесть очков. Португальцы одержали победы в матчах с Ганой (3:2) и Уругваем (2:0), а в последнем туре уступили Южной Корее (1:2).

Криштиану Роналду не попал в стартовый состав национальной команды на матч со Швейцарией впервые с 2008 года. До сегодняшнего дня Роналду выходил в старте в 31 матче подряд на чемпионатах мира и Европы.

Первой командой, вышедшей в четвертьфинал, стала сборная Нидерландов, которая сыграет с Аргентиной. Англия встретится с Францией. 5 декабря определилась еще одна пара четвертьфиналистов – Бразилия вышла на Хорватию. Последней парой, вышедшей в четвертьфинал, стали Марокко – Португалия.

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Фото: azertag.az