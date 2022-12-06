Обзор мундиаля. 06 декабря

6 Декабря 2022, 19:06

Сборная Хорватии вышла в 1/4 финала чемпионата мир, победив команду Японии в серии пенальти. Основное время матча закончилось вничью со счетом 1:1.

В первом тайме счет открыл нападающий японцев Дайдзэн Маэда. Во второй половине встречи с передачи Деяна Ловрена за хорватов забил полузащитник Иван Перишич. Дополнительное время матча Японии и Хорватии также не определило победителя. Все решалось в серии пенальти. Голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович отбил три из четырех ударов японской сборной и принес команде победу — 3:1.

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич прокомментировал победу:

–У японцев отличная сборная! Они доказали это все еще на групповом этапе, обыграв Германию и Испанию. Сегодня они сыграли очень дисциплинированно и уверенно в обороне, пытались ловить нас на контратаках. К счастью, мы довели дело до победы в серии пенальти.

Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу гордится игрой команды:

– Игроки показали нам будущее японского футбола, новую эру. Мы победили Германию, Испанию, мы обыграли двух чемпионов мира. Если будем думать о движении вперед, а не о застое, будущее обязательно изменится. Игроки действительно выложились по полной.

Тренер сборной Хорватии Златко Далич сказал:

– Мы хорошо играли и упорно боролись. Попасть в восьмерку лучших сборных мира – это отличный результат. Первые полчаса мы контролировали ситуацию, но сами создали себе проблемы. Японцы недооценили нас и в этом была их ошибка. Они думали, что против нас будет легко. Никогда не недооценивайте хорватов.

Уверенную победу 4:1 одержала сборная Бразилии над сборной Южной Кореи. «Селесао» удалось забить два быстрых гола – на 7 минуте Рафинья ворвался в штрафную и покатил вдоль ворот – мяч дошел до Винисиуса, который открыл счет в матче. На 11 минуте Неймар реализовал пенальти, назначенный за фол на Ришарлисоне. На исходе получаса игры счет до разгромного довел сам Ришарлисон. На 36 минуте Винисиус ворвался в штрафную с левого фланга и черпачком забросил мяч в центр под удар партнеру — Пакета набежал в район 11-метровой отметки и в касание с лета пробил в противоход голкиперу мимо двух корейских защитников. На 76 минуте Пэк Сын Хо отыграл один мяч.

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