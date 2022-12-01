Обзор мундиаля. 01 Декабря

1 Декабря 2022, 15:51

Сборная Туниса обыграла команду Франции — 1:0. На эту встречу главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выставил второй состав команды. Счет был открыт на 58-й минуте полузащитником тунисцев Вахби Хазри. Французы уже вышли в плей-офф. Тунис занял третье место и закончил выступление в турнире.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал выбор состава на игру с Тунисом:

- У нас были некоторые трудности из-за выбора, который я сделал перед этой встречей. Однако эти решения должны помочь нам через четыре дня. Мы достигли цели, и сейчас нам нужно восстанавливать свои силы.

Сборная Австралии победила команду Дании со счетом 1:0. Автором единственного мяча стал нападающий австралийцев Мэтью Леки. Этот результат позволил Австралии набрать шесть очков и занять второе место в группе D. Датчане закончили турнир на четвертом месте в группе, набрав в трех матчах только одно очко.

Полузащитник сборной Австралии Райли Макгри высказался о победе:

— Надеемся, что мы будем служить примером для детей, они захотят пойти в футбол. Мы хорошо готовились на протяжении пяти дней. Понимали, чего ждать друг от друга.

Cборные Польши и Аргентины cыграли со счетом 2:0 в пользу южноамериканской сборной.

Чеслав Михневич высказался о противостоянии Роберта Левандовского и Лионеля Месси:

- Это не теннис. Они играют не один на один, они не выполняют подачу. Роберту, как и Лео, нужны партнеры по команде. На таких великих нападающих можно полагаться, но они не смогут победить в одиночку.

Сборная Мексики победила команду Саудовской Аравии со счетом 2:1. Оба мяча сборной Мексики были забиты во втором тайме: отличились нападающий Хенри Мартин и полузащитник Луис Чавес. В добавленное ко второму тайму время саудиты отыграли один мяч.

Обзоры и анонсы мундиаля смотрите каждый день на телеканале Jibek Joly c Букмекерской конторой Ubet.