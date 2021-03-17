Обычай дарить подарки развивают в сёлах Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В сёлах Павлодарской области заложили традицию дарения подарков. Акцию пообещали поддерживать не только в дни Наурыза, а постоянно, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В праздновании Наурыз мейрамы в организациях образования района Аккулы большой акцент сделан на детскую аудиторию, внедряя традицию дарения подарков «Наурыз кадеси», «Наурыз коржын», - рассказали в управлении образования Павлодарской области.

Там уточнили, что перед весенним праздником такая традиция устоялась не только в школах, но и в трудовых коллективах района. Что касается учебных заведений, классные руководители разработали открытки, электронные стикеры, гифы, мемы, сшили своими руками небольшие коржыны, на которые нанесли символику праздника Наурыз и национальный казахский орнамент.

«Для коржына учителя на своими средствами приобрели сладкие угощения, канцелярские товары, небольшие сувениры и многое другое, - дополнили в ведомстве. - Данную акцию также реализовали на местах и заместители директоров по воспитательной работе школ района Аккулы, поощрив классных руководителей за их усердный и кропотливый труд».

Акция дарения подарков продолжается все дни празднования Наурыз мейрамы. Она получит продолжение и будет поддерживаться постоянно.