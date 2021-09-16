НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обязывает ли МЧС жильцов устанавливать датчики угарного газа и газоанализаторы, или процесс является добровольным? На этот вопрос ответил начальник управления Комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлан Турегелдиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы рассказали о датчиках угарного газа и газоанализаторах. Обязывают ли сотрудники противопожарной службы устанавливать их, или этот процесс является добровольным?» - спросила модератор онлайн-брифинга.

Ерлан Турегелдиев ответил, что в соответствии с законом «О гражданской защите» государственный контроль в области пожарной безопасности не наделен этой компетенцией.

«Поэтому все рекомендации в ходе подворовых обходов носят чисто рекомендательный характер. То есть, не обязывают жителей устанавливать эти датчики. Но при этом, как я говорил, в прошлые отопительные сезоны сработали 36 отопительных датчиков. Около 100 человек возможно удалось спасти. Несомненно, это положительный опыт - установка датчиков. Единственное, что совместно с исполнительными органами, спонсорами, неравнодушными предпринимателями на безвозмездной основе устанавливаются датчики социально незащищенным слоям населениям», - добавил он.