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    12:06, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Обязательное снятие отпечатков пальцев: МВД гарантирует безопасность личных данных

    Обязательное снятие отпечатков пальцев: МВД гарантирует безопасность личных данных
    Фото: из открытых источников

    Старший инспектор Комитета миграционной службы МВД РК Нуржан Джанабаев обратился к казахстанцам, которые опасаются за безопасность хранения своих отпечатков пальцев и утечки персональных данных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Нуржан Джанабаев отметил, что дактилоскопическая информация подлежит защите, которая гарантируется государством.

    - Дактилоскопическая информация граждан Казахстана, прошедших дактилоскопическую регистрацию, будет обезличена, то есть в базе данных будет содержаться только цифровая модель отпечатков пальцев и уникальный идентификатор, персональные данные ФИО и ИИН в ней отсутствуют. Благодаря самой структуре и архитектуре системы, их обезличивание происходит автоматически, - сказал на брифинге старший инспектор Комитета миграционной службы Нуржан Джанабаев.

    В настоящее время уполномоченным органом проводятся испытания системы на соответствие требованиям информационной безопасности.

    Отметим, обязательная дактилоскопическая регистрация начнется в Казахстане с 1 января 2024 года.

    Теги:
    Безопасность МВД РК
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