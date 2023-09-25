Обязательное снятие отпечатков пальцев: МВД гарантирует безопасность личных данных

Старший инспектор Комитета миграционной службы МВД РК Нуржан Джанабаев обратился к казахстанцам, которые опасаются за безопасность хранения своих отпечатков пальцев и утечки персональных данных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нуржан Джанабаев отметил, что дактилоскопическая информация подлежит защите, которая гарантируется государством.

- Дактилоскопическая информация граждан Казахстана, прошедших дактилоскопическую регистрацию, будет обезличена, то есть в базе данных будет содержаться только цифровая модель отпечатков пальцев и уникальный идентификатор, персональные данные ФИО и ИИН в ней отсутствуют. Благодаря самой структуре и архитектуре системы, их обезличивание происходит автоматически, - сказал на брифинге старший инспектор Комитета миграционной службы Нуржан Джанабаев.

В настоящее время уполномоченным органом проводятся испытания системы на соответствие требованиям информационной безопасности.

Отметим, обязательная дактилоскопическая регистрация начнется в Казахстане с 1 января 2024 года.