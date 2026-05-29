Обязательные военные сборы для резервистов планируют вернуть в Германии

Правительство ФРГ намерено принять эти поправки в начале июля на совместном с Минобороны заседании. Если это произойдет, бундестаг может утвердить законопроект после летних каникул, передает Kazinform со ссылкой на DW .

Со ссылкой на журнал Der Spiegel DW пишет о законопроекте, который Минобороны ФРГ согласовало с экспертами правящей коалиции.

Сейчас резервисты в ФРГ могут добровольно участвовать в плановых военных сборах. Минобороны хочет изменить это.

Предполагается, что резервисты младше 45 лет, кто добровольно проходил военную службу менее года, будут обязаны регулярно участвовать в учениях. Их будут проводить в течение двух недель ежегодно или раз в два года. Те, кто служил более года или заключал контракт как кадровый или временный военнослужащий, могут привлекаться к учениям до 65 лет.

В документе сказано, что участие в военных сборах нужно для обеспечения «надежной доступности резерва», поскольку это имеет «высокое значение для национальной безопасности и устойчивости общества».

